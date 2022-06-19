Запрет транзита в Калининградскую область через Литву преодолеют морскими перевозками

Последняя редакция регламента Совета ЕС № 833/2014 о санкциях против России из-за событий на Украине определяет товары, которые запрещено ввозить на территорию Союза, говорит программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Литовские чиновники могут руководствоваться приложением XVII, где к таким товарам относятся продукты из железа и стали. Кроме того, существует приложение XXI, где к таким товарам отнесены те, которые «приносят прибыль в российский бюджет». Это икра, алкоголь, удобрение, лес, стеклотара, цветные металлы, цемент, на них тоже может быть распространен запрет, но по удобрениям установлены квоты. Наконец, с 10 августа запрещен транзит угля, нефти и нефтепродуктов, но действующие контракты по нефти можно выполнять до 5 декабря, а по нефтепродуктам – до 5 февраля 2023 г., поясняет эксперт. Запрещен перевоз этих грузов через территорию ЕС и автомобильным транспортом, говорит Тимофеев. Проблема, вероятно, будет технически реализуема перевозками по морю, считает он.