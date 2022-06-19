Запрет транзита в Калининградскую область через Литву преодолеют морскими перевозками

Запрет транзита в Калининградскую область через Литву преодолеют морскими перевозкамиПризнков политической эскалации из-за этого решения пока нет
«Литовские железные дроги» уведомили в пятницу Калининградскую железную дорогу РЖД о прекращении с 18 июня транзита в Калининградскую область из-за санкций ЕС значительной группы товаров, включая металлы и строительные материалы, заявил в своем телеграм-канале калининградский губернатор Антон Алиханов. Эти грузы, по сего словам, составляют от 40 до 50% от всех грузов, следовавших транзитом через Литву по железной дороге. Россия считает это решение незаконным и администрация вместе с МИДом заявит об этом ЕС, готовятся и ответные меры против транспортного комплекса прибалтийских стран, говорит Алиханов. Вместе с транспортными компаниями и Минтрансом готовится решение о постановке на линию между портами в Ленинградской и Калининградской областях семи дополнительных судов до конца года, при этом существующие паромы бывают заполнены лишь на 10–30%, сказал губернатор.
Последняя редакция регламента Совета ЕС № 833/2014 о санкциях против России из-за событий на Украине определяет товары, которые запрещено ввозить на территорию Союза, говорит программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Литовские чиновники могут руководствоваться приложением XVII, где к таким товарам относятся продукты из железа и стали. Кроме того, существует приложение XXI, где к таким товарам отнесены те, которые «приносят прибыль в российский бюджет». Это икра, алкоголь, удобрение, лес, стеклотара, цветные металлы, цемент, на них тоже может быть распространен запрет, но по удобрениям установлены квоты. Наконец, с 10 августа запрещен транзит угля, нефти и нефтепродуктов, но действующие контракты по нефти можно выполнять до 5 декабря, а по нефтепродуктам – до 5 февраля 2023 г., поясняет эксперт. Запрещен перевоз этих грузов через территорию ЕС и автомобильным транспортом, говорит Тимофеев. Проблема, вероятно, будет технически реализуема перевозками по морю, считает он.
Со стороны Литвы и Польши территориальные претензии на Калининградскую область выдвигают только маргинальные политики и признаков подготовки военно-политической эскалации не наблюдается, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ РАН Василий Кашин. Российская сторона предусматривала подобный сценарий и вела подготовку, создав в области мощности по приему СПГ и начав постройку новых паромов, продолжает он. Технически замещение литовской железной дороги действительно потребует нескольких дополнительных не очень больших транспортных судов на линии из Усть-Луги, согласен управляющий партнер компании «Инфрапроекты» Алексей Безбородов.
Есть налаженная паромная линия из Усть-Луги в Балтийск, говорит президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин. Для освоения переключаемых объемов грузов, по его мнению, потребуется модернизация этого сообщения – следует добавить количество паромов, а в идеале создать каботажную судоходную линию на грузовых судах. Удорожание транспортных издержек, по оценкам эксперта, составит от 3 до 18% в зависимости от дальности перевозки и номенклатуры. «При каботажных перевозках можно добиться нулевого роста транспортных издержек», – считает Иванкин.