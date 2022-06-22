Закон об оспаривании совершенных в обход санкций сделок заблокирован Совфедом

Закон об оспаривании совершенных в обход санкций сделок заблокирован СовфедомВ ходе правок в нем допустили «юридико-техническую ошибку», которая сокращала полномочия прокуроров
Совет Федерации (СФ) отклонил закон, позволяющий прокурорам обращаться в суды с исками о признании недействительными заключенных с нарушением российских контрсанкций сделок. С соответствующей просьбой к сенаторам обратился начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов: по его словам, в текст вкралась «юридико-техническая ошибка», из-за которой теперь закон, напротив, позволяет исключить прокуроров из ряда процедур в суде.
Закон о расширении прокурорских полномочий был принят Госдумой в третьем чтении 8 июня. Перед его принятием во втором ключевом чтении текст документа подвергался серьезной доработке. Поправки в Арбитражный и Гражданский процессуальные кодексы предполагали, что прокуроры смогут в том числе обращаться в суды с иском о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением законодательства, устанавливающего ответные меры на недружественные действия иностранных государств.
В изначальной версии законопроекта, внесенной в Госдуму правительством еще в июне 2021 г., не было норм о том, что прокурор может обращаться в суды по искам, связанным с санкциями.
Сенатор Владимир Полетаев заявил, что нынешняя редакция закона неоднозначна: «Представленная редакция рассматриваемой нормы не позволяет сделать однозначный вывод о том, что сохраняется предоставленное действующим законодательством право прокурора вступать в безусловном порядке в любую стадию арбитражного процесса в делах, производство по которым было возбуждено по иску самого прокурора», – сказал Полетаев. Он отметил, что излагает общую позицию комитета по конституционному законодательству и комитета по экономической политике.
В действующей редакции ч. 5 ст. 52 Арбитражно-процессуального кодекса (АПК) позволяет прокурорам вступать в любые дела, указанные в ч. 1 ст. 52 АПК. В ней перечислены случаи, когда представитель надзорного органа вправе обратиться в суд.
Закон полностью обновил редакцию ч. 5 АПК, указал в СФ представитель Генпрокуратуры Завалунов. В итоге в ней нет ссылки на ч. 1 ст. 52 АПК, а поименованы конкретные случаи, когда прокурор может обращаться в суд. И этот перечень меньше прежнего, объясняет логику ошибки управляющий партнер адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Елена Гладышева: «Очевидно, что законодатель не преследовал цели сократить объем полномочий прокуроров, поэтому закон правомерно отклонили».
«Если допускается технико-юридическая ошибка [в законе], мы не имеем права его принимать», – сказала спикер СФ Валентина Матвиенко. Ошибка будет исправлена, а по сути закон будет принят: для его доработки будет создана согласительная комиссия СФ и Госдумы.
Первый зампредседателя комитета СФ по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова сказала «Ведомостям», что комиссия уже создана и к работе готова: «Даже в том случае, если все замечания будут оперативно устранены, закон должен быть заново рассмотрен Госдумой и поступить в верхнюю палату парламента. Поэтому принятие его в новой редакции возможно как в течение весенней сессии, так и осенью».