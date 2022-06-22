Закон об оспаривании совершенных в обход санкций сделок заблокирован Совфедом

Первый зампредседателя комитета СФ по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова сказала «Ведомостям», что комиссия уже создана и к работе готова: «Даже в том случае, если все замечания будут оперативно устранены, закон должен быть заново рассмотрен Госдумой и поступить в верхнюю палату парламента. Поэтому принятие его в новой редакции возможно как в течение весенней сессии, так и осенью».