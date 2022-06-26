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Белоруссия стала союзником России по применению ядерного оружия

Решение об этом принято накануне объявления НАТО России своим главным противником
Алексей Никольский
Пресс-служба президента России

Россия создаст возможности для использования территории Белоруссии для ядерного сдерживания НАТО. Об этом 25 июня было объявлено по итогам встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге.

«Нас очень беспокоят вопросы полетов самолетов США и натовских, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Поэтому я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа, без перебора <...> Вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, Су-35, по-моему, которые могут нести ядерные заряды», – обратился Лукашенко к Путину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных