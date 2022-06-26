Белоруссия стала союзником России по применению ядерного оружия

«Нас очень беспокоят вопросы полетов самолетов США и натовских, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Поэтому я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа, без перебора <...> Вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, Су-35, по-моему, которые могут нести ядерные заряды», – обратился Лукашенко к Путину.