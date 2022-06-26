Белоруссия стала союзником России по применению ядерного оружия

Белоруссия стала союзником России по применению ядерного оружияРешение об этом принято накануне объявления НАТО России своим главным противником
Россия создаст возможности для использования территории Белоруссии для ядерного сдерживания НАТО. Об этом 25 июня было объявлено по итогам встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге.
«Нас очень беспокоят вопросы полетов самолетов США и натовских, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Поэтому я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа, без перебора <...> Вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, Су-35, по-моему, которые могут нести ядерные заряды», – обратился Лукашенко к Путину.
Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам