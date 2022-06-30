Владимир Путин обсудил со среднеазиатскими лидерами логистику и экономику

Владимир Путин обсудил со среднеазиатскими лидерами логистику и экономикуПрезидент России совершил первые зарубежные поездки после начала украинского кризиса
28 июня президент России Владимир Путин посетил с официальным визитом Душанбе (Таджикистан), а на следующий день принял участие в Каспийском саммите в Ашхабаде (Туркмения). В саммите помимо Путина и президента Туркмении Сердара Бердымухамедова приняли участие главы остальных государств «каспийской пятерки»: Азербайджана – Ильхам Алиев, Ирана – Эмбрахим Раиси и Казахстана – Касым-Жомарт Токаев. Основными темами стали экономическое сотрудничество, в частности выстраивание логистических транспортных маршрутов, а также экологическая деятельность по защите Каспийского моря.
Путин заявил, что «залогом и процветанием нашего общего региона служат неукоснительное следование тем принципам, которые заложены в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря». Она предполагает в том числе запрет на присутствие в Каспии военных сил иных стран. Говорил Путин и о наращивании торгово-инвестиционных связей. В 2021 г. товарооборот с прикаспийскими странами увеличился на 35% и составил $34 млрд, а перспективным он назвал выстраивание транспортного коридора Север – Юг «от Санкт-Петербурга до городов Ирана и Индии».
Ни на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, ни на саммите Путин публично не поднимал вопросы, связанные с украинским кризисом. Визиты Путина в Душанбе и Ашхабад показательны, так как это первые поездки для Путина за рубеж после начала военной спецоперации на Украине, но их стоит разделять, считает директор Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства при МГУ (ИАЦ МГУ) Дарья Чижова.
Чижова обращает внимание, что последняя персональная встреча Путина и Рахмона прошла в Москве сравнительно недавно – в середине мая. Это, полагает эксперт, говорит о возможных оперативных изменениях в самом Таджикистане. В стране размещена ключевая для безопасности 201-я российская военная база, говорит старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. В регионе же идут активные процессы, связанные с Афганистаном, к новому правительству которого у Душанбе скептическое отношение, напоминает Чижова.
Кроме того, по словам Чижовой, Рахмон готовится к транзиту власти и передаче ее сыну Рустаму и здесь нужны гарантии безопасности и стабильности со стороны России, которая предоставляет их фактически с момента распада СССР.
Говоря о целях саммита в Ашхабаде, Притчин отметил, что он должен возобновить достаточно эффективный пятисторонний диалог. России важны такие инициативы, как создание хаба продовольственной безопасности, с учетом того что Россия и Казахстан являются крупными производителями пшеницы, и транспортный коридор, который позволит нивелировать сложности с логистическими поставками, которые наблюдаются из-за украинского кризиса. К примеру, транспортный коридор Север – Юг должен стать в случае запуска важнейшим логистическим маршрутом, связывающим Россию со странами региона и Индийским океаном, что позволит выйти на новые рынки. Эксперт признал, что сейчас есть определенные сложности с его реализацией, так как до конца не запущена железная дорога через Иран: необходимо достроить участок Казвин – Решт протяженностью порядка 100 км.