Владимир Путин обсудил со среднеазиатскими лидерами логистику и экономику

Говоря о целях саммита в Ашхабаде, Притчин отметил, что он должен возобновить достаточно эффективный пятисторонний диалог. России важны такие инициативы, как создание хаба продовольственной безопасности, с учетом того что Россия и Казахстан являются крупными производителями пшеницы, и транспортный коридор, который позволит нивелировать сложности с логистическими поставками, которые наблюдаются из-за украинского кризиса. К примеру, транспортный коридор Север – Юг должен стать в случае запуска важнейшим логистическим маршрутом, связывающим Россию со странами региона и Индийским океаном, что позволит выйти на новые рынки. Эксперт признал, что сейчас есть определенные сложности с его реализацией, так как до конца не запущена железная дорога через Иран: необходимо достроить участок Казвин – Решт протяженностью порядка 100 км.