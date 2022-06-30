Госдума вводит механизм приостановки работы медиа по инициативе Генпрокуратуры

Госдума вводит механизм приостановки работы медиа по инициативе ГенпрокуратурыНа этот период сотрудники таких СМИ не смогут исполнять свои журналистские обязанности
Госдума 5 июля примет закон, который вводит процедуру приостановки работы СМИ по инициативе Генпрокуратуры за распространение запрещенной информации. В первом чтении законопроект, внесенный 6 апреля депутатами всех фракций, кроме КПРФ, наделял руководителя надзорного ведомства и его заместителей правом требовать у Роскомнадзора отзыва лицензии СМИ, если издание распространило недостоверные данные о действиях армии или госорганов за рубежом, опубликовало сведения, оскорбляющие общественную нравственность и др.
Ко второму чтению в законопроекте, как заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский (он представлял на заседании Госдумы поправки ко второму чтению), СМИ получат «право на ошибку». Депутаты вводят механизм приостановки работы СМИ за распространение запрещенной информации: на три или на шесть месяцев (при повторном нарушении).
Еще одна поправка, внесенная ко второму чтению, указывает, что в период приостановления деятельности СМИ «редакция, главный редактор, журналист, издатель и распространитель продукции средств массовой информации не вправе осуществлять предусмотренную настоящим законом деятельность». Боярский пояснил «Ведомостям», что журналисты, например, лишатся аккредитации при органах госвласти, в организациях журналистов «на тот же срок, что и деятельность СМИ». Предложение депутатов будет ограничивать право учредителя СМИ только на выпуск медиа, другую [хозяйственную] деятельность он вести сможет, сказал Боярский.
Части преимуществ журналисты временно лишатся, говорят эксперты. Например, закон позволяет журналистам получать ответы на запросы в укороченные сроки – за семь дней (против 30 для граждан и организаций), быть наблюдателями на митингах и выборах, отмечает юрист Светлана Кузеванова. Но, по ее мнению, журналисты, работа которых приостановлена, смогут работать внештатными сотрудниками в других медиа.
«Законопроект сформулирован так, что учредитель сможет вести любую деятельность, например печатать визитки, проводить [сторонние] мероприятия, но вести деятельность конкретного СМИ ему будет запрещено», – пояснила Кузеванова. Юрист Галина Арапова (признана иноагентом) тоже уверена, что речь идет об ограничениях работы в рамках конкретного СМИ, деятельность которого приостановлена.
Под деятельностью медиа в профильном законе подразумевается только выпуск газеты, ведение радио- или телевещания, отметил соавтор закона Михаил Федотов. Даже в случае приостановки работы сотрудники СМИ должны получать зарплату так же, как и раньше, несмотря на то что СМИ не выпускается, отметил он: «Учредителю придется выделять на это средства, иначе невыплатой зарплаты заинтересуется прокуратура». Правда, не исключает сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова, СМИ могут потерять трафик и рекламодателей.
В подготовке статьи участвовала Валерия Мишина