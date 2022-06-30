Госдума вводит механизм приостановки работы медиа по инициативе Генпрокуратуры

Под деятельностью медиа в профильном законе подразумевается только выпуск газеты, ведение радио- или телевещания, отметил соавтор закона Михаил Федотов. Даже в случае приостановки работы сотрудники СМИ должны получать зарплату так же, как и раньше, несмотря на то что СМИ не выпускается, отметил он: «Учредителю придется выделять на это средства, иначе невыплатой зарплаты заинтересуется прокуратура». Правда, не исключает сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова, СМИ могут потерять трафик и рекламодателей.