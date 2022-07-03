ВНИИ труда выявил недостаток машинистов и инженеров-ремонтников

Сейчас «все находятся в подвешенном состоянии», говорит зампредседателя ФНПР Александр Шершуков. Но, к примеру, в сфере железнодорожного транспорта нет сокращений, так как были достигнуты договоренности профсоюза и работодателей по приостановке всех мероприятий по оптимизации, говорит глава Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Сергей Черногаев.