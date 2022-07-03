ВНИИ труда выявил недостаток машинистов и инженеров-ремонтников

ВНИИ труда выявил недостаток машинистов и инженеров-ремонтниковФГУП выяснил, специалисты каких профессий требуются на предприятиях
Каких специалистов не хватает предприятиям, выяснило ФГУП «ВНИИ труда». Опрос шел с 25 апреля по 15 мая, в исследовании приняли участие 44 руководителя предприятий из разных отраслей (фармацевтика, железнодорожный транспорт, телекоммуникации и радиотехника, промышленная электроника и приборостроение). В сфере железнодорожного транспорта это оказались машинисты, монтеры путей, слесари по ремонту подвижного состава, а также инженеры-экономисты. 18% респондентов допустили, что на отдельных предприятиях могут начаться сокращения персонала.
Сейчас «все находятся в подвешенном состоянии», говорит зампредседателя ФНПР Александр Шершуков. Но, к примеру, в сфере железнодорожного транспорта нет сокращений, так как были достигнуты договоренности профсоюза и работодателей по приостановке всех мероприятий по оптимизации, говорит глава Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Сергей Черногаев.