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ВНИИ труда выявил недостаток машинистов и инженеров-ремонтников

ФГУП выяснил, специалисты каких профессий требуются на предприятиях
Валерия Мишина Анастасия Курилова
Проблема нехватки кадров находится в тройке ключевых проблем производства / Андрей Махонин / Ведомости

Каких специалистов не хватает предприятиям, выяснило ФГУП «ВНИИ труда». Опрос шел с 25 апреля по 15 мая, в исследовании приняли участие 44 руководителя предприятий из разных отраслей (фармацевтика, железнодорожный транспорт, телекоммуникации и радиотехника, промышленная электроника и приборостроение). В сфере железнодорожного транспорта это оказались машинисты, монтеры путей, слесари по ремонту подвижного состава, а также инженеры-экономисты. 18% респондентов допустили, что на отдельных предприятиях могут начаться сокращения персонала.

Сейчас «все находятся в подвешенном состоянии», говорит зампредседателя ФНПР Александр Шершуков. Но, к примеру, в сфере железнодорожного транспорта нет сокращений, так как были достигнуты договоренности профсоюза и работодателей по приостановке всех мероприятий по оптимизации, говорит глава Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Сергей Черногаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных