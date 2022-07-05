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Раздел шельфа с Норвегией изучат заново

Это сигнал в ответ на непропуск российских грузов на Шпицберген
Илья Лакстыгал
По договору Россия уступила Норвегии спорные 175 000 кв. км в Баренцевом море из соображений укрепления региональной безопасности и добрососедства / Лев Федосеев / ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 5 июля поручил председателю думского комитета по международным делам Леониду Слуцкому рассмотреть вместе с МИДом вопрос о приостановке или денонсации договора 2010 г. между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Поводом для такого предложения названа ситуация с отказом Осло пропускать грузы для российских поселков на острове Шпицберген.

По договору Россия уступила Норвегии спорные 175 000 кв. км в Баренцевом море из соображений укрепления региональной безопасности и добрососедства. Но, как напомнил депутат от КПРФ Михаил Матвеев, с середины июня 2022 г. Осло препятствует пропуску грузов для российских поселков на Шпицбергене, в том числе в населенный пункт Баренцбург. Соответствующая заявка МИД России и треста «Арктикуголь» на пропуск 20 т товаров была отклонена 15 июня, о чем стало известно 28 июня. Этот трест ведет добычу угля на Шпицбергене, а в Баренцбурге живет работающий на его предприятиях российский персонал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных