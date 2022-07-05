Раздел шельфа с Норвегией изучат заново

Раздел шельфа с Норвегией изучат зановоЭто сигнал в ответ на непропуск российских грузов на Шпицберген
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 5 июля поручил председателю думского комитета по международным делам Леониду Слуцкому рассмотреть вместе с МИДом вопрос о приостановке или денонсации договора 2010 г. между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Поводом для такого предложения названа ситуация с отказом Осло пропускать грузы для российских поселков на острове Шпицберген.
По договору Россия уступила Норвегии спорные 175 000 кв. км в Баренцевом море из соображений укрепления региональной безопасности и добрососедства. Но, как напомнил депутат от КПРФ Михаил Матвеев, с середины июня 2022 г. Осло препятствует пропуску грузов для российских поселков на Шпицбергене, в том числе в населенный пункт Баренцбург. Соответствующая заявка МИД России и треста «Арктикуголь» на пропуск 20 т товаров была отклонена 15 июня, о чем стало известно 28 июня. Этот трест ведет добычу угля на Шпицбергене, а в Баренцбурге живет работающий на его предприятиях российский персонал.