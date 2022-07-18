Иран технически способен создать ядерное оружие, заявляют его представители

Во время визита президента России Владимира Путина в Иран состоится обсуждение широкого круга проблем с иранским руководством, сообщил накануне помощник президента Юрий Ушаков. Встреча с президентом Ирана Ибрахимом Раиси станет третьей за год. Кроме того, состоится и важная встреча с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, сказал Ушаков. Помимо этого состоится встреча президентов России, Турции и Ирана по проблеме урегулирования в Сирии, а также двусторонние переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.