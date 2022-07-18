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Иран технически способен создать ядерное оружие, заявляют его представители

Вопрос о ядерной программе обсудит в Тегеране Владимир Путин
Илья Лакстыгал
По словам эксперта, в Тегеране считают, что, если сделку (СВПД) возобновить не выйдет, Иран справится с санкциями / AFP

Во время визита президента России Владимира Путина в Иран состоится обсуждение широкого круга проблем с иранским руководством, сообщил накануне помощник президента Юрий Ушаков. Встреча с президентом Ирана Ибрахимом Раиси станет третьей за год. Кроме того, состоится и важная встреча с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, сказал Ушаков. Помимо этого состоится встреча президентов России, Турции и Ирана по проблеме урегулирования в Сирии, а также двусторонние переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«В целом Иран важный партнер России, отношения носят дружественный характер. Имеются у обеих сторон планы вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень, уровень стратегического партнерства. На этот счет готовится новый межгосударственный договор», – сообщил помощник президента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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