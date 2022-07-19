ЕС введет новые санкции, но ослабит прежние

ЕС введет новые санкции, но ослабит прежниеАктивы российских банков могут быть разморожены для проведения операций с продовольствием
Издание EU Observer со ссылкой на проект документа сообщило, что седьмой пакет санкций ЕС против России согласован на уровне министров и ждет утверждения на уровне руководящих органов ЕС. Эту информацию подтверждает Reuters, анонсируя ужесточение санкций в отношении Сбербанка. По данным EU Observer, под санкции попадут военные командиры и политики РФ, а также пророссийские управленцы на освобожденных территориях Украины. Речь идет также о запрете импорта российского золота за исключением ювелирных изделий.
Ограничения собираются ввести против россиян: мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Владимира Машкова и Сергея Безрукова, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, лидера байк-клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова и других российских граждан. Под санкции могут попасть ряд российских судоходных и оружейных компаний, а также движение «Юнармия» и фонд «Русский мир».