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ЕС введет новые санкции, но ослабит прежние

Активы российских банков могут быть разморожены для проведения операций с продовольствием
Илья Лакстыгал
Максим Стулов / Ведомости

Издание EU Observer со ссылкой на проект документа сообщило, что седьмой пакет санкций ЕС против России согласован на уровне министров и ждет утверждения на уровне руководящих органов ЕС. Эту информацию подтверждает Reuters, анонсируя ужесточение санкций в отношении Сбербанка. По данным EU Observer, под санкции попадут военные командиры и политики РФ, а также пророссийские управленцы на освобожденных территориях Украины. Речь идет также о запрете импорта российского золота за исключением ювелирных изделий.

Ограничения собираются ввести против россиян: мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Владимира Машкова и Сергея Безрукова, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, лидера байк-клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова и других российских граждан. Под санкции могут попасть ряд российских судоходных и оружейных компаний, а также движение «Юнармия» и фонд «Русский мир».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных