Глава СПЧ предлагает признать базы с персональными данными имуществом

По его словам, речь идет об установлении уголовной ответственности за хищение и последующую передачу персональных данных при наличии тяжких последствий. «Если гражданин, после того как эти персональные данные утекли, например, скончался или стал инвалидом», – говорит Хинштейн. При этом административная ответственность будет усилена: для юрлиц и ИП – 1% от совокупной выручки за год. Предполагается определить, что именно является объектом утечки персональных данных, а также то, как будет устанавливаться вина конкретной компании. «Ведомости» направили запрос в Минцифры. Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сказал «Ведомостям», что законодательство «последовательно идет по пути ужесточения правил оборота персональных данных», поскольку существующий размер штрафов «не мотивирует» компании.