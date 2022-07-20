Глава СПЧ предлагает признать базы с персональными данными имуществом

Глава СПЧ предлагает признать базы с персональными данными имуществомВалерий Фадеев считает, что это поможет наказывать за утечки как бизнес, так и мошенников
Уголовная ответственность за утечку персональных данных может быть введена в случае их приравнивания к имуществу. Такое мнение высказал председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он считает, что персональные данные – это созданный в результате труда продукт, который имеет ценность, и их утечку надо квалифицировать как хищение (ст. 158 УК РФ).
«Если база данных будет признана имуществом, тогда уголовные статьи начнут работать, появится возможность сделать наказание жестче», – сказал он журналистам. Фадеев считает недостаточным административное наказание, предусмотренное сегодня, – согласно ст. 13.11 КоАП предусмотрен штраф до 500 000 руб. для юрлиц. Фадеев добавил, что он уже направил запросы в юридические институты для прояснения возможности сделать базы с данными имуществом. Член СПЧ Игорь Ашманов считает, что для прекращения череды утечек необходимы «показательные процессы», чтобы не формировалось «чувство безнаказанности».
Законопроект об ужесточении ответственности за утечки разрабатывает Минцифры совместно с думским комитетом по информационной политике. Ведомство пока представило только общие очертания документа, как пояснил «Ведомостям» глава комитета Александр Хинштейн, законопроект еще не готов, по планам он будет внесен в Госдуму осенью.
По его словам, речь идет об установлении уголовной ответственности за хищение и последующую передачу персональных данных при наличии тяжких последствий. «Если гражданин, после того как эти персональные данные утекли, например, скончался или стал инвалидом», – говорит Хинштейн. При этом административная ответственность будет усилена: для юрлиц и ИП – 1% от совокупной выручки за год. Предполагается определить, что именно является объектом утечки персональных данных, а также то, как будет устанавливаться вина конкретной компании. «Ведомости» направили запрос в Минцифры. Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сказал «Ведомостям», что законодательство «последовательно идет по пути ужесточения правил оборота персональных данных», поскольку существующий размер штрафов «не мотивирует» компании.