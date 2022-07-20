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Глава СПЧ предлагает признать базы с персональными данными имуществом

Валерий Фадеев считает, что это поможет наказывать за утечки как бизнес, так и мошенников
Юлия Малева
Валерий Фадеев думает, что нужно лучше защищать персональные данные / Андрей Гордеев / Ведомости

Уголовная ответственность за утечку персональных данных может быть введена в случае их приравнивания к имуществу. Такое мнение высказал председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он считает, что персональные данные – это созданный в результате труда продукт, который имеет ценность, и их утечку надо квалифицировать как хищение (ст. 158 УК РФ).

«Если база данных будет признана имуществом, тогда уголовные статьи начнут работать, появится возможность сделать наказание жестче», – сказал он журналистам. Фадеев считает недостаточным административное наказание, предусмотренное сегодня, – согласно ст. 13.11 КоАП предусмотрен штраф до 500 000 руб. для юрлиц. Фадеев добавил, что он уже направил запросы в юридические институты для прояснения возможности сделать базы с данными имуществом. Член СПЧ Игорь Ашманов считает, что для прекращения череды утечек необходимы «показательные процессы», чтобы не формировалось «чувство безнаказанности».

Законопроект об ужесточении ответственности за утечки разрабатывает Минцифры совместно с думским комитетом по информационной политике. Ведомство пока представило только общие очертания документа, как пояснил «Ведомостям» глава комитета Александр Хинштейн, законопроект еще не готов, по планам он будет внесен в Госдуму осенью.

По его словам, речь идет об установлении уголовной ответственности за хищение и последующую передачу персональных данных при наличии тяжких последствий. «Если гражданин, после того как эти персональные данные утекли, например, скончался или стал инвалидом», – говорит Хинштейн. При этом административная ответственность будет усилена: для юрлиц и ИП – 1% от совокупной выручки за год. Предполагается определить, что именно является объектом утечки персональных данных, а также то, как будет устанавливаться вина конкретной компании. «Ведомости» направили запрос в Минцифры. Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сказал «Ведомостям», что законодательство «последовательно идет по пути ужесточения правил оборота персональных данных», поскольку существующий размер штрафов «не мотивирует» компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных