Долги развивающихся стран Китаю становятся все более проблемными

Долги развивающихся стран Китаю становятся все более проблемнымиНо Пекин может относительно безболезненно урегулировать вопрос
Произошедший в апреле 2022 г. дефолт Шри-Ланки по ее суверенному долгу обнажил проблему плохих кредитов, выданных Китаем ряду развивающихся стран. В особенности это касается Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, главным образом в рамках действующей с 2013 г. инициативы «Один пояс – один путь», пишет Financial Times.
По данным американского Института предпринимательства, к 2022 г. стоимость китайских инфраструктурных проектов и других сделок, классифицируемых как «Пояс и путь», достигла $838 млрд. Но, согласно отчету ОЭСР, к июлю 2022 г. инфраструктурные кредиты, выданные КНР не менее чем 52 развивающимся странам, оценивались как «высокорискованные». Доля кредитов, условия которых должны быть пересмотрены, в 2020 и 2021 гг. выросла до $52 млрд (в 2018–2019 гг. – $16 млрд), по данным исследовательского центра Rhodium.