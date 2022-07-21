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Долги развивающихся стран Китаю становятся все более проблемными

Но Пекин может относительно безболезненно урегулировать вопрос
Илья Лакстыгал
Проблемы с задолженностью Китаю развивающихся стран не столь критичны для его экономики, так как они связаны в основном с Народным банком, с государством и госкомпаниями / Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Произошедший в апреле 2022 г. дефолт Шри-Ланки по ее суверенному долгу обнажил проблему плохих кредитов, выданных Китаем ряду развивающихся стран. В особенности это касается Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, главным образом в рамках действующей с 2013 г. инициативы «Один пояс – один путь», пишет Financial Times.

По данным американского Института предпринимательства, к 2022 г. стоимость китайских инфраструктурных проектов и других сделок, классифицируемых как «Пояс и путь», достигла $838 млрд. Но, согласно отчету ОЭСР, к июлю 2022 г. инфраструктурные кредиты, выданные КНР не менее чем 52 развивающимся странам, оценивались как «высокорискованные». Доля кредитов, условия которых должны быть пересмотрены, в 2020 и 2021 гг. выросла до $52 млрд (в 2018–2019 гг. – $16 млрд), по данным исследовательского центра Rhodium.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных