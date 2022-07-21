Долги развивающихся стран Китаю становятся все более проблемными

По данным американского Института предпринимательства, к 2022 г. стоимость китайских инфраструктурных проектов и других сделок, классифицируемых как «Пояс и путь», достигла $838 млрд. Но, согласно отчету ОЭСР, к июлю 2022 г. инфраструктурные кредиты, выданные КНР не менее чем 52 развивающимся странам, оценивались как «высокорискованные». Доля кредитов, условия которых должны быть пересмотрены, в 2020 и 2021 гг. выросла до $52 млрд (в 2018–2019 гг. – $16 млрд), по данным исследовательского центра Rhodium.