Без участия России эксплуатация МКС после 2024 года станет невозможной

По словам источника «Ведомостей» на одном из предприятий «Роскосмоса», слова Борисова о том, что уход состоится «после 2024 г.», не означают, что речь идет о какой-то неопределенной отдаленной дате – о 2028 или 2030 г., а скорее имеется в виду именно 2025 год. Ранее представители НАСА не исключали, что эксплуатация станции может продлиться до 2028 и даже 2031 г. Среди партнеров по проекту МКС («Роскосмос», НАСА, европейское, канадское и японское космические агентства) к настоящему моменту достигнута договоренность об эксплуатации станции до 2024 г., существуют предварительные договоренности об отправке российского космонавта на американском космическом корабле на МКС в 2024 г., говорит собеседник «Ведомостей».