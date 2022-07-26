Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Без участия России эксплуатация МКС после 2024 года станет невозможной

Россия после объявленного выхода из проекта сосредоточится на создании своей станции
Алексей Никольский Глеб Мишутин
По соглашению партнеров по МКС каждая страна – участница проекта должна самостоятельно затопить свой сегмент / Пресс-служба «Роскосмоса»

На встрече с президентом Владимиром Путиным новый гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил: «Решения об уходе с МКС после 2024 г. приняты. Я думаю, что к этому времени мы начнем формировать российскую орбитальную станцию». Ранее и Борисов, и предыдущий гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высказывали сомнения в целесообразности участия России в МКС после 2024 г., но однозначное утверждение о принятом решении выйти из проекта 26 июля прозвучало впервые. Представитель НАСА сообщил Reuters, что Россия официально еще не уведомила американское космическое агентство о прекращении своего участия в МКС.

По словам источника «Ведомостей» на одном из предприятий «Роскосмоса», слова Борисова о том, что уход состоится «после 2024 г.», не означают, что речь идет о какой-то неопределенной отдаленной дате – о 2028 или 2030 г., а скорее имеется в виду именно 2025 год. Ранее представители НАСА не исключали, что эксплуатация станции может продлиться до 2028 и даже 2031 г. Среди партнеров по проекту МКС («Роскосмос», НАСА, европейское, канадское и японское космические агентства) к настоящему моменту достигнута договоренность об эксплуатации станции до 2024 г., существуют предварительные договоренности об отправке российского космонавта на американском космическом корабле на МКС в 2024 г., говорит собеседник «Ведомостей».

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных