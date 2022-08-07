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«Опора России» попросила оценить слова депутата Топилина в адрес производителей пива

Но юридическими последствиями главе комитета по экономической политике это вряд ли грозит
Маргарита Соболь Анна Нараева
Топилин пообещал рассмотреть письма, когда они поступят, отметив, что критике подвергся репост чужой публикации / Евгений Разумный / Ведомости

«Опора России» попросила лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимира Васильева оценить высказывания председателя комитета нижней палаты парламента по экономполитике Максима Топилина. Копия письма за подписью члена президиума «Опоры России» Алексея Небольсина есть у «Ведомостей».

Поводом послужил пост, который опубликован 29 июля в Telegram-канале депутата. В нем утверждается, что россияне стали чаще травиться пивом, продаваемым в «разливайках» производства «ноунейм-брендов, небольших компаний, которых 92% рынка». Среди «мелочевки» в посте перечислены компании главы Союза российских пивоваров Даниила Бримана («Сибирь», «Суздальский пивовар» и Craft-U-Brewery) и самого Небольсина (брендом «Яблочный Спас», продукция которого якобы «взрывается на полках», владеет его сын). В следующем году из-за маркировки «под контроль попадет каждый миллилитр пива», а бизнес «российских пивных кустарей грозит массово посыпаться», в то время как «крупняки» не паникуют», говорится в публикации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных