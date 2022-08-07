«Опора России» попросила оценить слова депутата Топилина в адрес производителей пива

Поводом послужил пост, который опубликован 29 июля в Telegram-канале депутата. В нем утверждается, что россияне стали чаще травиться пивом, продаваемым в «разливайках» производства «ноунейм-брендов, небольших компаний, которых 92% рынка». Среди «мелочевки» в посте перечислены компании главы Союза российских пивоваров Даниила Бримана («Сибирь», «Суздальский пивовар» и Craft-U-Brewery) и самого Небольсина (брендом «Яблочный Спас», продукция которого якобы «взрывается на полках», владеет его сын). В следующем году из-за маркировки «под контроль попадет каждый миллилитр пива», а бизнес «российских пивных кустарей грозит массово посыпаться», в то время как «крупняки» не паникуют», говорится в публикации.