Прекращение инспекций по ДСНВ не означает конца договора

В заявлении МИДа упомянуто закрытие американского воздушного пространства для российских самолетов, перевозящих соответствующие инспекции, дополнительные визовые препоны для членов инспекций и экипажей самолетов в транзитных странах по маршрутам следования. В то же время МИД заверил, что принятые меры носят временный характер и Россия привержена в полной мере соблюдению всех положений договора об СНВ, который, по мнению Москвы, остается «важнейшим инструментом поддержания международной безопасности и стабильности». Последние инспекции в рамках СНВ-3 проводились в 2019 г., а затем были прерваны из-за пандемии COVID-19.