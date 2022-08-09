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Прекращение инспекций по ДСНВ не означает конца договора

Существует надежда, что сторонам удастся договориться
Илья Лакстыгал
Евгений Разумный / Ведомости

Россия временно вывела из-под инспекций по договору об СНВ-3 свои объекты, заявил вечером 8 августа МИД России. Причиной в документе названы попытки возобновления США инспекционной деятельности с фактическим лишением Москвы возможности проводить аналогичные проверки на американских объектах из-за введенных антироссийских санкций.

В заявлении МИДа упомянуто закрытие американского воздушного пространства для российских самолетов, перевозящих соответствующие инспекции, дополнительные визовые препоны для членов инспекций и экипажей самолетов в транзитных странах по маршрутам следования. В то же время МИД заверил, что принятые меры носят временный характер и Россия привержена в полной мере соблюдению всех положений договора об СНВ, который, по мнению Москвы, остается «важнейшим инструментом поддержания международной безопасности и стабильности». Последние инспекции в рамках СНВ-3 проводились в 2019 г., а затем были прерваны из-за пандемии COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных