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Импортозамещение оставляет Индию без оружия

Локализация производства сложной техники идет с трудом
Глеб Мишутин
Tauseef MUSTAFA / AFP

Принятая Индией политика импортозамещения делает страну более уязвимой перед китайской и пакистанской угрозами, сообщил 8 сентября Bloomberg со ссылкой на источники в руководстве страны. Политика премьера Нарендры Моди по развитию национального производства Make in India привела к большим затруднениям в закупках зарубежных вооружений. Из-за этого уже к 2026 г. индийские вооруженные силы будут испытывать критический недостаток в вертолетах, а к 2030 г. – нехватку сотен истребителей.

Make in India стартовала вскоре после прихода Моди к власти в 2014 г. Согласно этой политике, в стране планировали развернуть масштабное импортозамещение для создания рабочих мест. Правительство требовало, чтобы в собираемых на территории Индии иностранных вооружениях было от 30 до 60% отечественных компонентов. Определенных успехов на этом пути Индия достигла, пишет Bloomberg. Часть военной техники Нью-Дели закупает у местных производителей, однако мощностей страны пока не хватает для производства сложных комплексов вооружений, таких как дизель-электрические подводные лодки или истребители. Тот факт, что Индия по-прежнему является одним из самых больших в мире импортеров вооружений восемь лет спустя после начала Make in India, говорит о том, что страна не может произвести достаточно оружия для собственных нужд, поясняет Bloomberg.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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