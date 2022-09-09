Импортозамещение оставляет Индию без оружия

Make in India стартовала вскоре после прихода Моди к власти в 2014 г. Согласно этой политике, в стране планировали развернуть масштабное импортозамещение для создания рабочих мест. Правительство требовало, чтобы в собираемых на территории Индии иностранных вооружениях было от 30 до 60% отечественных компонентов. Определенных успехов на этом пути Индия достигла, пишет Bloomberg. Часть военной техники Нью-Дели закупает у местных производителей, однако мощностей страны пока не хватает для производства сложных комплексов вооружений, таких как дизель-электрические подводные лодки или истребители. Тот факт, что Индия по-прежнему является одним из самых больших в мире импортеров вооружений восемь лет спустя после начала Make in India, говорит о том, что страна не может произвести достаточно оружия для собственных нужд, поясняет Bloomberg.