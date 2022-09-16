Владимир Путин обсудил с Си Цзиньпином шаги по организации многополярного мира

Он высоко оценил «сбалансированную позицию» Китая по украинскому кризису, сказал, что понимает вопросы и озабоченности по этой теме, и пообещал в ходе встречи разъяснить эту позицию. Также Путин подчеркнул, что Россия придерживается принципа «одного Китая» и осуждает «провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе». По словам российского президента, товарооборот России и Китая «в близкой перспективе» будет доведен до $200 млрд. Позднее на трехсторонней встрече Путин подчеркнул, что торговля с Китаем в I квартале уже на 27,5% шла в национальных валютах.