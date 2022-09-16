Владимир Путин обсудил с Си Цзиньпином шаги по организации многополярного мира

Владимир Путин обсудил с Си Цзиньпином шаги по организации многополярного мираРоссия и Китай продемонстрировали сближение на полях саммита ШОС
Владимир Путин провел 15 сентября серию встреч с лидерами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на полях саммита, проходящего в Самарканде. Президент России последовательно встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Также Путин провел встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым (эта страна приглашена на саммит ШОС в качестве наблюдателя). Кроме того, прошли трехсторонние переговоры лидеров России, Китая и Монголии.
Встреча с другом
В прошлый раз Путин встречался с председателем КНР в начале февраля на открытии Олимпиады в Пекине. С Си, который накануне побывал в Казахстане, Путин начал разговор со слов о «дружбе между Китаем и Россией» и добрых «в полном смысле этого слова» отношениях стратегического всеобъемлющего партнерства. В преддверии предстоящего в октябре XX съезда КПК президент России пожелал лидеру КНР успехов в осуществлении плана развития китайской нации.
Путин отметил, что Россия и Китай выступают за формирование многополярного миропорядка, «базирующегося на международном праве и центральной роли ООН». «Должен сказать, что попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливое очертание и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете», – заявил Путин.
Он высоко оценил «сбалансированную позицию» Китая по украинскому кризису, сказал, что понимает вопросы и озабоченности по этой теме, и пообещал в ходе встречи разъяснить эту позицию. Также Путин подчеркнул, что Россия придерживается принципа «одного Китая» и осуждает «провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе». По словам российского президента, товарооборот России и Китая «в близкой перспективе» будет доведен до $200 млрд. Позднее на трехсторонней встрече Путин подчеркнул, что торговля с Китаем в I квартале уже на 27,5% шла в национальных валютах.
Участники саммита
Всего в саммите, который пройдет и 16 сентября, примут участие лидеры 14 государств. Девять из них – члены ШОС (Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Иран и Узбекистан), два – в статусе наблюдателей (Белоруссия и Монголия). Будут и гости: Азербайджан, Туркмения, Турция. Премьер Армении Никол Пашинян накануне отказался от участия в мероприятии из-за ухудшения обстановки на армяно-азербайджанской границе.
Си в открытой части встречи отметил, что «перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен» Китай готов вместе с россиянами показать пример «ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития». Остальная часть разговора прошла в закрытом формате. В понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что лидеры России и Китая обсудят основные международные и региональные темы, в том числе Украину и Тайвань.
Пересекающиеся пути
На стратегическом уровне позиции России и Китая совпадают по всем пунктам, отмечает профессор СПбГУ Яна Лексютина. В условиях, когда мировой порядок активно формируется, взгляды Москвы и Пекина на конечный результат этого процесса весьма схожи. Сейчас, поясняет Лексютина, сложно найти глобальный политический вопрос, по которому бы Россия и КНР разошлись.
Сейчас в отношениях между Россией и КНР существует целый ряд экономических проблем, как системных, так и вызванных санкциями, отмечает генеральный директор РСМД Андрей Кортунов. К системным можно причислить отсутствие диверсификации в торговле и недостаток взаимных инвестиций. Кроме того, средний и малый бизнес представлены слабо в экономических связях между государствами.
Кто сопровождал Путина
Среди членов российской делегации были министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, замминистра обороны Александр Фомин, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и др. Песков сказал журналистам, что взаимоотношения между странами ШОС «выстраиваются на основе взаимного уважения интересов друг друга, взаимной выгоды, это скорее дружба во имя чего-то, а не против кого-то».
Из-за действующих антироссийских ограничений китайские частные компании также весьма сдержанно относятся к инициативам по поставке различных товаров в РФ, опасаясь оказаться под вторичными санкциями. Это вызывает сложности и с взаиморасчетами, говорит эксперт.
Хотя переход на расчеты в национальных валютах идет сравнительно активно, все равно значительная часть операций еще осуществляется в долларах и евро и это создает определенные уязвимости, отмечает Кортунов. Тем не менее наибольшего успеха стороны добились именно в переходе на рубли и юани в торговле, но этот процесс было бы неплохо ускорить для вывода экономического взаимодействия на новый уровень.
Восточное партнерство
Тема геополитики была поднята также на встрече Путина с Раиси (Иран присоединяется к ШОС). По словам Путина, сейчас завершается работа над новым большим договором между Россией и Ираном, который переведет отношения между странами на уровень стратегического партнерства. Раиси также подчеркнул важность двусторонних отношений, но сказал и о санкциях, напомнив, что США годами вводят их против страны, считая, что это «приостановит волю или продвижение вперед».
При этом, как отметил Раиси, «США являются недоговороспособными», так же как и Евросоюз. На это Путин заметил: «Они хозяева своего слова – хотят дают, хотят забирают». Ушаков рассказывал журналистам, что главы стран обсудят ситуацию с иранской ядерной сделкой. Россия выступает за восстановление сделки в конфигурации, которая была установлена в 2015 г.
14 государств
участвуют в саммите. Премьер Армении Никол Пашинян накануне отказался от мероприятия из-за ухудшения ситуации на границе с Азербайджаном
Когда речь заходит о проблемах, влияющих на экономическое сотрудничество между Россией и Ираном, можно выделить три пункта, отмечает научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований ИМИ МГИМО Адлан Маргоев. Первый – знания друг о друге, второй – логистика, третий – взаиморасчеты. Заинтересованность друг в друге однозначно растет, полагает эксперт. Но в логистике все, что связано с коридором «Север – Юг», не сдвигалось 20 лет, ведь никто не хотел рисковать, строя транспортную инфраструктуру в подсанкционной стране, и иранцам пришлось развивать ее самим низкими темпами, говорит Маргоев.
Самое сложное – платежи. Официальный товарооборот России и Ирана – $4 млрд, но с учетом расчетов через третьи страны (Турцию, Армению, Азербайджан) – около $10 млрд, отмечает Маргоев. Иран не мог напрямую проводить платежи в Россию, в ней действует только один иранский банк. Кроме того, иранцам нужно оплачивать товары в рублях, но, чтобы купить рубли, им нужно тратить евро или доллары. Ради этого иранцы и стремились в ШОС, надеясь на создание в организации в будущем новой общей валюты.
В открытой части другой встречи, с Шарифом, российский президент затронул тему поставок газа из России в Пакистан: часть инфраструктуры в России, Казахстане и Узбекистане создана, но нужно решить вопрос с Афганистаном. Путин сказал, что надеется, что Пакистан сможет решить эту проблему благодаря «взаимным добрым отношениям» с этой страной. Шариф заявил, что Пакистану было бы выгодно выстраивать отношения с Россией, обосновав это так: «Вы – сверхдержава». В частности, в области энергетики, торговли и инвестиций.