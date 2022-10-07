Партии обсудили работу на новых территориях

Что касается госуправления на этих территориях, то уже сейчас оно воссоздано на 70%, а к концу года будет окончательно оформлено, говорит руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Он обратил внимание, что если посмотреть на нынешнее политическое устройство ДНР и ЛНР, то сейчас там общественные организации по своей сути выполняют роль политических партий, но по российскому законодательству такое невозможно. Поэтому в ближайшие три года (до 2026 г.), пока будет длиться переходный период, в политической сфере важным моментом будет организация партийного представительства и его наполнение. Еще одним важным моментом будет то, как распределятся голоса избирателей с российскими паспортами на этих территориях на выборах в народные советы республик. Также он подчеркнул, что большую роль будет играть представительство регионов в Совете Федерации, министерствах и ведомствах («Ведомости» писали об этом 4 и 5 октября).