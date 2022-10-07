Партии обсудили работу на новых территориях

Партии обсудили работу на новых территорияхЭксперты подчеркнули важность кадрового наполнения регионов
Близкие к Кремлю эксперты из Экспертного института социальных исследований обсудили, как политические партии могут работать в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, на круглом столе «Политическая интеграция новых территорий». Круглый стол начался с представления социологии от ВЦИОМа об отношении к присоединению территорий. Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов сказал, что тема Донбасса была превалирующей, причем у россиян была «как гордость и надежда в настроениях, так и тревога». По его словам, 96% опрошенных россиян уже знают о прошедших на этих территориях 23–27 сентября референдумах, 77% заявили, что они прошли честно, 11% сомневаются в их честности, остальные затрудняются ответить. О положительном отношении к вхождению их в состав России говорят 75%. Еще 83% считают, что нужно защищать эти территории, 11% придерживаются противоположной позиции. «Для многих россиян происходящее – это восстановление политической и исторической справедливости», – сказал Мамонов.
Что касается госуправления на этих территориях, то уже сейчас оно воссоздано на 70%, а к концу года будет окончательно оформлено, говорит руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Он обратил внимание, что если посмотреть на нынешнее политическое устройство ДНР и ЛНР, то сейчас там общественные организации по своей сути выполняют роль политических партий, но по российскому законодательству такое невозможно. Поэтому в ближайшие три года (до 2026 г.), пока будет длиться переходный период, в политической сфере важным моментом будет организация партийного представительства и его наполнение. Еще одним важным моментом будет то, как распределятся голоса избирателей с российскими паспортами на этих территориях на выборах в народные советы республик. Также он подчеркнул, что большую роль будет играть представительство регионов в Совете Федерации, министерствах и ведомствах («Ведомости» писали об этом 4 и 5 октября).
Представительство в федеральном парламенте
Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин 29 сентября говорил, что депутаты от новых регионов могут появиться в Госдуме только после думских выборов 2026 г. Председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников говорил, что в Совет Федерации от ДНР и ЛНР войдут по два представителя. По закону одного из сенаторов делегирует губернатор, второго – региональный парламент. В ДНР и ЛНР есть народные советы, соответственно, они будут делегировать по сенатору уже в ближайшее время. От Запорожской и Херсонской областей в Совет Федерации пока войдут по одному сенатору (от их глав), говорил Крашенинников, еще по одному будут назначены после формирования законодательных органов этих субъектов.
Депутат Госдумы от «Единой России» Артем Бичаев, который теперь будет представлять в нижней палате парламента избирателей Запорожской области, отметил, что в регионе уже «несколько десятков штабов у партии». Он возразил Кирьяну, сказав, что существующие на территориях общественные движения вроде «Донецкой республики» и «Мира Луганщины» – это «наши друзья», с которыми «Единая Россия» давно сотрудничает, и среди них много членов партии и ее сторонников. По его словам, сейчас партии предстоит решить организационные вопросы – единороссы 6 октября утвердили секретарей четырех региональных отделений на этих территориях и выбрали депутатов, которые будут их представлять в Госдуме.
«Справедливая Россия» запустила в ДНР и ЛНР «Центры справедливости», которые оказывают юридическую помощь жителям, на их базе работают и центры гуманитарной помощи, сказал депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Кроме того, важна и эмоциональная поддержка граждан, считает он, поэтому у партии на территориях есть три культурных проекта, а кроме того, сейчас они в Луганске организуют «первый бизнес-форум для предпринимателей, которые готовы помогать и развивать свой бизнес там».
Депутат Госдумы от ЛДПР политтехнолог Станислав Наумов заявил, что надо вынести на уровень ООН требование к Киеву вернуть местным властям базы данных жителей этих территорий. По его мнению, эта информация нужна для оформления законодательства. Среди других вопросов, которые нужно поднимать, – как убедить людей принять российское гражданство и вернуть тех, кто уехал.
«Новые люди» занимаются на этих территориях гуманитарными проектами, работают с нормативной базой, а также взаимодействуют с предпринимателями, сказал руководитель ЦИК партии Олег Захаров. В частности, он говорит, что у предпринимателей там уже есть готовые законопроекты, которые они помогают дорабатывать. Кроме того, партия занимается работой с образовательными учреждениями.
Представителей КПРФ на круглом столе не было.