Турция заявляет о готовности проекта мирного договора Армении и Азербайджана

Турция заявляет о готовности проекта мирного договора Армении и АзербайджанаНо даже его подписание не будет означать завершения конфликта
Азербайджан и Армения достигли соглашений по принципиальным пунктам мирного договора, заявил 11 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Tvnet. «По принципиальным пунктам – их было пять – достигнута договоренность. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и т. д. Осталось только их реализовать», – сказал Чавушоглу. По его словам, с предложением мира, предусматривающего возвращение «оккупированных территорий», выступил Баку. Процесс налаживания отношений Армении и Турции неотделим от налаживания армяно-азербайджанских отношений, отметил министр.
6 октября в Праге состоялась встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии турецкого президента Реджепа Эрдогана. В тот же день Пашинян и Алиев провели встречу при участии французского лидера Эмманюэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Лидер Армении также встречался в Чехии и с Эрдоганом. Переговорам предшествовало принципиальное согласие Пашиняна на признание территориальной целостности Азербайджана.