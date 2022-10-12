Турция заявляет о готовности проекта мирного договора Армении и Азербайджана

Азербайджан и Армения достигли соглашений по принципиальным пунктам мирного договора, заявил 11 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Tvnet. «По принципиальным пунктам – их было пять – достигнута договоренность. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и т. д. Осталось только их реализовать», – сказал Чавушоглу. По его словам, с предложением мира, предусматривающего возвращение «оккупированных территорий», выступил Баку. Процесс налаживания отношений Армении и Турции неотделим от налаживания армяно-азербайджанских отношений, отметил министр.