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Турция заявляет о готовности проекта мирного договора Армении и Азербайджана

Но даже его подписание не будет означать завершения конфликта
Илья Лакстыгал
Karen MINASYAN / AFP

Азербайджан и Армения достигли соглашений по принципиальным пунктам мирного договора, заявил 11 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Tvnet. «По принципиальным пунктам – их было пять – достигнута договоренность. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и т. д. Осталось только их реализовать», – сказал Чавушоглу. По его словам, с предложением мира, предусматривающего возвращение «оккупированных территорий», выступил Баку. Процесс налаживания отношений Армении и Турции неотделим от налаживания армяно-азербайджанских отношений, отметил министр.

6 октября в Праге состоялась встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии турецкого президента Реджепа Эрдогана. В тот же день Пашинян и Алиев провели встречу при участии французского лидера Эмманюэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Лидер Армении также встречался в Чехии и с Эрдоганом. Переговорам предшествовало принципиальное согласие Пашиняна на признание территориальной целостности Азербайджана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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