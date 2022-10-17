Госдума уравняет понятия «умерший» и «погибший» для соцгарантий родственников военнослужащих

В 2020 г. с иском в суд обратилась женщина, чей сын в 2015 г. проходил срочную службу в армии и скончался во время нее. Военно-врачебная комиссия указала на наличие причинно-следственной связи между полученным увечьем и смертью в связи с «военной травмой». В 2016 г. женщина получила в органах соцзащиты удостоверение о праве на льготы, положенные ей по закону «О ветеранах». На момент обращения в суд, в 2016 г., статья 21 этого закона предусматривала, что соответствующие льготы распространяются на членов семей военнослужащих, «погибших при исполнении обязанностей военной службы» (сейчас утратила силу).