Госдума уравняет понятия «умерший» и «погибший» для соцгарантий родственников военнослужащих

Госдума уравняет понятия «умерший» и «погибший» для соцгарантий родственников военнослужащихПраво на соцобеспечение сейчас имеют не все, констатировал Верховный суд
Верховный суд (ВС) РФ разъяснил, что семьи скончавшихся в результате полученных в период службы травм военных имеют право на те же меры соцподдержки, что и близкие умерших непосредственно в результате боевых действий. Полученная при этом травма должна быть признана военно-врачебной комиссией «военной травмой».
В 2020 г. с иском в суд обратилась женщина, чей сын в 2015 г. проходил срочную службу в армии и скончался во время нее. Военно-врачебная комиссия указала на наличие причинно-следственной связи между полученным увечьем и смертью в связи с «военной травмой». В 2016 г. женщина получила в органах соцзащиты удостоверение о праве на льготы, положенные ей по закону «О ветеранах». На момент обращения в суд, в 2016 г., статья 21 этого закона предусматривала, что соответствующие льготы распространяются на членов семей военнослужащих, «погибших при исполнении обязанностей военной службы» (сейчас утратила силу).