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Госдума уравняет понятия «умерший» и «погибший» для соцгарантий родственников военнослужащих

Право на соцобеспечение сейчас имеют не все, констатировал Верховный суд
Яна Суринская
Разночтения между понятиями «умерший» и «погибший» при прохождении военной службы устранил Верховный суд / Александр Гармаев / ТАСС

Верховный суд (ВС) РФ разъяснил, что семьи скончавшихся в результате полученных в период службы травм военных имеют право на те же меры соцподдержки, что и близкие умерших непосредственно в результате боевых действий. Полученная при этом травма должна быть признана военно-врачебной комиссией «военной травмой».

В 2020 г. с иском в суд обратилась женщина, чей сын в 2015 г. проходил срочную службу в армии и скончался во время нее. Военно-врачебная комиссия указала на наличие причинно-следственной связи между полученным увечьем и смертью в связи с «военной травмой». В 2016 г. женщина получила в органах соцзащиты удостоверение о праве на льготы, положенные ей по закону «О ветеранах». На момент обращения в суд, в 2016 г., статья 21 этого закона предусматривала, что соответствующие льготы распространяются на членов семей военнослужащих, «погибших при исполнении обязанностей военной службы» (сейчас утратила силу).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных