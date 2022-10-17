Куда идет Китай эпохи Си

В первый день съезда Си выступил с докладом, в котором были обозначены приоритеты внутренней и внешней политики. Кроме того, КПК поставила целью к 2035 г. поднять ВВП на душу населения, укрепить собственный научно-технический потенциал и осуществить модернизацию в ряде сфер.