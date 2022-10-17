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Куда идет Китай эпохи Си

В Пекине стартовало главное политическое событие пятилетки – XX съезд КПК
Владимир Кулагин
В первый день съезда Си выступил с докладом, в котором были обозначены приоритеты внутренней и внешней политики / Noel CELIS / AFP

В Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь 16 октября в Пекине начал работу XX съезд Коммунистической партии Китая (КПК). В нем принимает участие почти 2300 делегатов. Они избираются от партийных организаций провинций, городов центрального подчинения и автономных районов, а также от армии, аппарата ЦК, ведомств центрального правительства и крупнейших госкомпаний.

Ожидается, что генеральный секретарь КПК и председатель Центрального военного совета партии (верховный главнокомандующий армии) Си Цзиньпин этой осенью останется на третий срок в нарушение традиции последних 30 лет передавать власть новому поколению лидеров спустя две каденции.

В первый день съезда Си выступил с докладом, в котором были обозначены приоритеты внутренней и внешней политики. Кроме того, КПК поставила целью к 2035 г. поднять ВВП на душу населения, укрепить собственный научно-технический потенциал и осуществить модернизацию в ряде сфер.

Реальным «советом директоров» КНР остается Постоянный комитет (ПК) Политбюро ЦК КПК, новый состав которого будет представлен на первом пленуме ЦК сразу после окончания съезда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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