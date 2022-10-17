Куда идет Китай эпохи Си

Куда идет Китай эпохи СиВ Пекине стартовало главное политическое событие пятилетки – XX съезд КПК
В Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь 16 октября в Пекине начал работу XX съезд Коммунистической партии Китая (КПК). В нем принимает участие почти 2300 делегатов. Они избираются от партийных организаций провинций, городов центрального подчинения и автономных районов, а также от армии, аппарата ЦК, ведомств центрального правительства и крупнейших госкомпаний.
Ожидается, что генеральный секретарь КПК и председатель Центрального военного совета партии (верховный главнокомандующий армии) Си Цзиньпин этой осенью останется на третий срок в нарушение традиции последних 30 лет передавать власть новому поколению лидеров спустя две каденции.
В первый день съезда Си выступил с докладом, в котором были обозначены приоритеты внутренней и внешней политики. Кроме того, КПК поставила целью к 2035 г. поднять ВВП на душу населения, укрепить собственный научно-технический потенциал и осуществить модернизацию в ряде сфер.
Реальным «советом директоров» КНР остается Постоянный комитет (ПК) Политбюро ЦК КПК, новый состав которого будет представлен на первом пленуме ЦК сразу после окончания съезда.