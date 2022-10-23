Минюст разъяснил порядок регистрации лиц, находящихся под зарубежным влиянием

«В новом законе ввели процедуру [в том числе назначения ответственности] для всех физлиц, – говорит и юрист Галина Арапова (включена в реестр СМИ-иноагентов). – Они должны сами включаться в реестр, если намереваются на территории России осуществлять агентскую деятельность». Раньше такой порядок действовал только для НКО-иноагентов, но организации туда включали в основном по решению Минюста, после чего на них налагали штрафы в 300 000-500 000 руб. за то, что они не регистрировались самостоятельно, говорит она. Кроме того, напоминает Арапова, на всех потенциальных иноагентов может распространяться уголовная ответственность по ст. 330.1 УК («Злостное уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в связи с признанием лица выполняющим функции иностранного агента»).