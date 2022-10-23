Минюст разъяснил порядок регистрации лиц, находящихся под зарубежным влиянием

Минюст разъяснил порядок регистрации лиц, находящихся под зарубежным влияниемИностранцы должны будут регистрироваться в специальном реестре за месяц до въезда в Россию
Иностранец, которые намерены прибыть в Россию и действовать в качестве иностранного агента, не позднее чем за месяц до пересечения границы должен подать заявление в Минюст, чтобы его включили в соответсвующий реестр. Такой порядок разработал и опубликовал для общественного обсуждения Минюст. Такой же – месячный – срок предлагается установить для россиян. Перед тем, как начать действовать в качестве иноагента на территории РФ, гражданин страны должен предупредить об этом Минюст и написать заявление о включении в реестр иностранных агентов.
В заявлении нужно указать иностранное государство, в интересах иностранец (или гражданин России) действует, а также прописать источники финансирования.
В проекте говорится, что два таких порядка устанавливаются в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 7 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно этому закону, лица, которые намереваются действовать как иностранные агенты, должны подать заявление в реестр, а иностранцы – должны уведомить об этом уполномоченный орган еще до въезда на территорию России. Срок извещения Минюста о намерении стать иноагентом в самом законе не установлен.
Законопроект был внесен в Госдуму в апреле 2022 г. группой сенаторов и депутатов, и окончательно принят в июле. Минюст обязан вести единый реестр иноагентов, куда должен включать подверженных «иностранному влиянию» граждан, в работе которых обнаружил присутствие «политической деятельности» (определение дано в том числе в ст. 2.1 закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека...»), распространение информации «для неограниченного круга лиц» или факт сбора военных сведений о России.
Сейчас Минюст ведет несколько реестров иностранных агентов. Первый – это реестр некоммерческих организаций, признанных иностранным агентом. Также Минюст ведет реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента. Сейчас в нем 195 физических и юридических лиц.
Правительство до 1 декабря, когда новый закон начнет действовать, должно подготовить все подзаконные акты, что и происходит, говорит один из его авторов, сенатор Андрей Климов. В частности, он напомнил, что после вступления закона в силу будет действовать единый реестр иностранных агентов.
По словам сенатора, «люди, которые считают, что подпадают под этот закон, должны зарегистрироваться, а если не зарегистрировались, то им подскажут»: «Это надо, чтобы люди, которые могут находиться под контролем иностранных государств и организаций, не устроили в России какой-нибудь беды. Закон же не касается миллионов людей, он про конкретных людей. Раньше в реестр включались только юрлица, потом они стали мимикрировать под коммерческие лица, под физлица, то есть они ищут лазейки, а мы эти лазейки закрываем».
По мнению Климова, включение в реестр не влечет ответственности, она наступает, если не соблюдать нормы закона: «По сути мы наши наработки за 10 лет систематизировали и с учетом меняющейся реальности привели в единый кодекс, связанный с лицами, находящимися под иностранным воздействием. Основное его назначение в профилактике. Если кто-то раньше не регистрировался самостоятельно как иностранный агент, то это не значит, что он был прав, он нарушал закон».
«В новом законе ввели процедуру [в том числе назначения ответственности] для всех физлиц, – говорит и юрист Галина Арапова (включена в реестр СМИ-иноагентов). – Они должны сами включаться в реестр, если намереваются на территории России осуществлять агентскую деятельность». Раньше такой порядок действовал только для НКО-иноагентов, но организации туда включали в основном по решению Минюста, после чего на них налагали штрафы в 300 000-500 000 руб. за то, что они не регистрировались самостоятельно, говорит она. Кроме того, напоминает Арапова, на всех потенциальных иноагентов может распространяться уголовная ответственность по ст. 330.1 УК («Злостное уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в связи с признанием лица выполняющим функции иностранного агента»).