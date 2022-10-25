Кремль не ответил на вопрос о возможности обмена Вячеслава Богуслаева

Компания «Мотор Сич» была основным поставщиком двигателей ТВ3-117 для почти всех типов производимых сейчас российских вертолетов (Ми-8/17, Ми-24/35, Ми-28, Ка-32, Ка-52) и двигателей Д-136 для Ми-26. Она также производила двигатели Д-436 для эксплуатирующихся сейчас только в росийской авиации самолетов Ан-148, а также занималась техническим обслуживанием самых больших советских авиадвигателей Д-18 для сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Компания производила также ряд двигателей меньшей размерности, в том числе для крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. Весной 2021 г. «Мотор Сич», ранее подконтрольная Богуслаеву и другим менеджерам компании, была национализирована после того, как СБУ настояла на отмене сделки по продаже акций Богуслаева китайским инвесторам, а деньги им возвращены не были.