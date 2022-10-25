Кремль не ответил на вопрос о возможности обмена Вячеслава Богуслаева

Кремль не ответил на вопрос о возможности обмена Вячеслава БогуслаеваБывший совладелец завода «Мотор Сич» был арестован в Киеве по обвинению в связях с Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность обмена почетного президента украинской моторостроительной компании «Мотор Сич» 84-летнего Вячеслава Богуслаева на украинских пленных в России. Ранее 25 октября о таком варианте сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, приведя пример обмененного ранее украинского политика Виктора Медведчука. «Мы не занимаемся вопросами обменов, и, насколько мы знаем, также вопросами обменов не занимается Подоляк. Давайте эту работу оставим тем, кто ею занимается», – заявил Песков.
Богуслаев был задержан Службой безопасности Украины (СБУ) 23 октября и на следующий день арестован судом в Киеве. Его подозревают в «колаборационизме», который выражается, как утверждают украинские силовики, в поставке двигателей для оснащения вертолетов Вооруженных сил России. В доказательство этого СБУ распространила аудиозапись общения представленного Богуслаевым человека с якобы контрагентами из РФ.
Компания «Мотор Сич» была основным поставщиком двигателей ТВ3-117 для почти всех типов производимых сейчас российских вертолетов (Ми-8/17, Ми-24/35, Ми-28, Ка-32, Ка-52) и двигателей Д-136 для Ми-26. Она также производила двигатели Д-436 для эксплуатирующихся сейчас только в росийской авиации самолетов Ан-148, а также занималась техническим обслуживанием самых больших советских авиадвигателей Д-18 для сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Компания производила также ряд двигателей меньшей размерности, в том числе для крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. Весной 2021 г. «Мотор Сич», ранее подконтрольная Богуслаеву и другим менеджерам компании, была национализирована после того, как СБУ настояла на отмене сделки по продаже акций Богуслаева китайским инвесторам, а деньги им возвращены не были.
«Украинские двигатели ставились на вертолетную технику до 2014 г., это общеизвестно. Мы провели полное импортозамещение, в итоге машины уже давно оснащаются силовыми установками отечественного производства», – заявили РБК в «Ростехе» после выдвинутых в адрес Богуслаева обвинений.
Богуслаев, несомненно, талантливый менеджер, который внес большой вклад в сохранение и развитие компании «Мотор Сич», которая до 2014 г. была одним из лучших авиадвигателестроительных предприятий в СНГ, говорит директор Фонда развития технологий 21 века Иван Коновалов. «Но после освобождения Запорожья у России найдутся люди, которые смогли бы эффективно управлять этим предприятием», – считает эксперт. Украинская сторона вряд ли его отдаст, а скорее будет использовать для пропаганды, полагает один из знакомых Богуслаева. Коновалов уверен, что обмен – это вопрос компетентных органов.