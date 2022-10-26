За бюджет в первом чтении проголосуют «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди»Единороссы называют «лучшим бюджетом, который можно было бы сформировать в данной ситуации»
Фракции Государственной думы завершают встречи с министром финансов Антоном Силуановым, на которых обсуждается проект бюджета на 2023–2025 гг. Министр уже провел встречи 24 октября с ЛДПР и КПРФ, 25 октября – с «Новыми людьми» и «Справедливой Россией». В среду, 26 октября, он встретится с фракцией «Единая Россия». В этот же день проект бюджета рассмотрят в первом чтении
Единороссы встречались с Силуановым также 25 октября на заседании своей программной комиссии, которое было посвящено финансированию положений их предвыборной программы в проекте федерального бюджета на 2023–2025 гг. На этой встрече Силуанов сказал, что все социальные обязательства получили необходимые объемы ресурсов в проекте бюджета. В частности, он отметил, что были проиндексированы пособия.
«Будут увеличены выплаты в связи с ростом прожиточного минимума. А сам прожиточный минимум составит 14 275 руб. Также предусмотрено увеличение МРОТа – он составит 16 242 руб. Это будет способствовать увеличению зарплаты 3,5 миллиона работников. Проектом бюджета также предусмотрено увеличение зарплат работников бюджетной сферы», – сказал министр.
Председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров заявил на мероприятии, что «это лучший бюджет, который можно было бы сформировать в данной ситуации».
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак высказал идею для правительства – «объединить финансирование реализации всех мероприятий на новых территориях в единую госпрограмму» (в части гражданской инфраструктуры). По его мнению, «это придаст системность, прозрачность работе и позволит сконцентрировать ресурсы на достижении ключевых целей». А вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила предусмотреть дополнительные средства на обеспечение детей-сирот с учетом новых территорий: «10 млрд на строительство жилья для детей сирот – в прошлом году, 10 млрд – в этом. В каком бы формате ни была поддержка новых территорий, важно, чтобы мы понимали, что сирот станет больше. И чтобы их поддержку мы учитывали».
Кроме единороссов проект бюджета поддержат и в ЛДПР. «Бюджет поддержим, но будем вносить поправки. Надо выделить средства на решение вопроса предоставления жилья инвалидам, которые встали на учет до 2005 г. – в федеральную очередь. Есть указ президента до 2026 г. вопрос этот решить», – сказал «Ведомостям» замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Встречу депутатов с Силуановым он назвал конструктивной беседой и добавил, что многие предложения ЛДПР взяты в работу министерством.
Партия «Новые люди» поддержит проект федерального бюджета в первом чтении, сказал «Ведомостям» лидер фракции Алексей Нечаев.
Две фракции не поддерживают проект бюджета – это «Справедливая Россия» и КПРФ. Координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев сказал «Ведомостям», что фракция не поддержит проект бюджета. «Что там [в проекте бюджета] должно понравиться? Бюджетное правило?» – заявил коммунист.
Накануне встречи с Силуановым лидер справороссов Сергей Миронов говорил, что они отправили обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отозвать проект бюджета и пересмотреть его с учетом предложений, которые высказаны в «альтернативном бюджете», представленном фракцией. По его мнению, нынешний проект бюджета не «отвечает реалиям сложившейся геоэкономической и геополитической ситуации».
На встрече со справороссами Силуанов сказал, что «проект бюджета особенный, сложный, связан с тем, что в нынешних условиях» чиновники видят «сокращение по сравнению с планами динамики доходной базы». При этом есть необходимость изыскания ресурсов на новые задачи – и вопросы развития новых территорий, и вопросы финансового обеспечения наших силовых задач, говорит он. «Поэтому, когда формировался бюджет, основная логика заключалась в том, чтобы изыскать ресурсы на новые цели, с другой стороны – продолжить все направления развития, по которым президент определялся в своих посланиях и указах», – сказал он. Министр также добавил, что в бюджет заложены необходимые ресурсы «для развития и восстановления территорий».