За бюджет в первом чтении проголосуют «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди»

На встрече со справороссами Силуанов сказал, что «проект бюджета особенный, сложный, связан с тем, что в нынешних условиях» чиновники видят «сокращение по сравнению с планами динамики доходной базы». При этом есть необходимость изыскания ресурсов на новые задачи – и вопросы развития новых территорий, и вопросы финансового обеспечения наших силовых задач, говорит он. «Поэтому, когда формировался бюджет, основная логика заключалась в том, чтобы изыскать ресурсы на новые цели, с другой стороны – продолжить все направления развития, по которым президент определялся в своих посланиях и указах», – сказал он. Министр также добавил, что в бюджет заложены необходимые ресурсы «для развития и восстановления территорий».