Владимир Путин: «Впереди самое опасное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны»Президент России рассказал о том, каким видит новый миропорядок
Мир стоит на историческом рубеже, впереди самое опасное и важное десятилетие со времен Второй мировой войны. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии XIX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Темой форума, на который приезжают иностранные эксперты, была такой: «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Модератор дискуссии политолог Федор Лукьянов начал с того, что президента всегда ждут с нетерпением, но в этом году «нетерпение было еще более нетерпеливым».
Столкновение миров
В своей речи Путин сосредоточился на разнице между многополярным миром, который он поддерживает, и однополярным миром, который он уже неоднократно критиковал. По его мнению, основное правило, по которому сейчас живет «коллективный Запад», – чтобы власти предержащие могли жить «без каких-либо правил».
В последние месяцы Запад предпринял несколько шагов на обострение – разжигание войны на Украине, провокации на Тайване, продовольственный кризис, уничтожение европейских газопроводов. «Власть над миром – это то, что Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта грязная и отрицает самобытность и уникальность народов», – сказал он. По сути, навязывая свои ценности и потребительские стереотипы, оппоненты России пытаются расширить рынки сбыта своей продукции, считает Путин. Он вновь подчеркнул, что на Западе «отменяют» российскую культуру, а любая альтернативная точка зрения считается «происками Кремля».
Путин сказал, что западные демократии, казалось бы, должны приветствовать стремление к свободе миллиардов людей: «Но нет. Запад называет это подрывом либерального порядка, основанного на правилах. Пускает в ход экономические и торговые войны, санкции, бойкоты, цветные революции, готовит и проводит разного рода перевороты».
Корейское оружие
Отвечая на вопросы, президент Владимир Путин также заявил, что России известно о планах Южной Кореи поставлять оружие и боеприпасы на Украину и это будет разрушать отношения между Россией и Кореей. «А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы возобновили бы сотрудничество с Северной Кореей по этому направлению? Вас бы это порадовало? Я прошу обратить на это внимание», – сказал Путин.
Отвечая на вопросы, президент Владимир Путин также заявил, что России известно о планах Южной Кореи поставлять оружие и боеприпасы на Украину и это будет разрушать отношения между Россией и Кореей. «А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы возобновили бы сотрудничество с Северной Кореей по этому направлению? Вас бы это порадовало? Я прошу обратить на это внимание», – сказал Путин.
Один из них привел к трагическим последствиям на Украине в 2014 г., считает президент. А второй пример, который он привел, – убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани: «Взяли Сулеймани убили, иранского генерала. Можно было как угодно относиться к Сулеймани, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали: «Да, мы убили». Что это такое вообще? Мы где живем?»
Путин констатировал доктринальный кризис либеральной демократии: им нечего предложить миру, «кроме сохранения своего доминирования». Куда важнее, по мнению президента, цивилизационное многообразие. Ведь любой народ наделен правом выбирать свой путь: если оно есть у США и стран Евросоюза, то оно есть у Азии, Африки и России. В своем выступлении Путин также сравнил традиционные ценности, которые, по его мнению, есть в России, и «неолиберальные» ценности Запада.
По его мнению, «традиционные ценности – это не какой-то фиксированный свод постулатов, которых надлежит придерживаться всем». «Конечно же, нет, их отличие от так называемых неолиберальных ценностей в том, что в каждом случае они неповторимы. Потому что вытекают из традиций конкретного общества, его культуры и исторического опыта. Поэтому традиционные ценности нельзя навязать, их необходимо просто уважать, бережно относиться к тому, что выбирал веками каждый народ», – сказал он. Западные же элиты, по словам Путина, считают, что если они могут внедрить «странноватые правила вроде десятка гендеров и гей-парадов, то так тому и быть», однако они не могут требовать того же от других стран.
При этом Путин несколько раз в своей речи сказал, что, несмотря на нынешнюю ситуацию, России и Западу придется разговаривать: «Вы знаете, я всегда верил и верю в эту силу здравого смысла. Потому убежден: рано или поздно и новым центрам многополярного мироустройства, и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше, тем лучше, разумеется». Кроме того, Путин сказал, что Россия рассчитывает на диалог с «подлинным традиционным Западом».
«Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия – это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм, впрочем, как и любые проявления ксенофобии», – сказал Путин. Есть Запад традиционных христианских, а сейчас, отметил Путин, и исламских ценностей, который чем-то близок и России, но есть и «неолиберальные», «космополитичные» ценности и с «диктатом этого Запада Россия никогда не смирится».
Россия не считала и не считает себя врагом западных стран, сказал Путин, но они хотят превратить ее «в инструмент для достижения своих целей», а Россия такой быть не собирается, как и многие другие государства. При этом Путин заявил, что «мы сами не стараемся становиться гегемоном, заменить доминирование Запада доминированием Востока, Севера или Юга», добавил Путин. Новые центры силы, по мнению президента, способны конкурировать с Западом. «Если либеральная глобализация – это обезличивание, то интеграция – совместная выработка общих стратегий, выгодных всем», – сказал он.
Завершил свою речь президент традиционным тезисом о том, что развал Советского Союза разрушил и равновесие геополитических сил: «Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство, в котором только его воля, культура, интересы имели право на существование». Но теперь этот исторический период завершается, и уходит в прошлое однополярный мир. «Мы стоим на историческом рубеже. Впереди самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать. А большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. Вот в этом есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация, в известной степени, революционная: верхи не могут, а низы не хотят уже так жить», – заявил он.
Встреча с экспертами
В своем выступлении в начале пленарного заседания президент лишь мельком упомянул Украину.
Но далее, когда Путин отвечал на вопросы участников клуба «Валдай», он довольно много говорил о своей позиции по конфликту на Украине. Многие вопросы Лукьянова касались именно этого. Отвечая на них, президент России заявил, что ничем не разочарован за прошедший год. Украинский военный потенциал не был недооценен, сказал президент, а если бы специальную военную операцию (СВО) начали позже, Украина только усилила бы свои укрепления и накопила дополнительные запасы оружия. Причинами решения начать СВО Путин назвал отказ Украины от выполнения минских соглашений и необходимость в этой связи решить судьбу Донбасса, защита которого была невозможна без его присоединения к России.
Обвинения в планах использовать ядерное оружие Путин объяснил так: эта кампания развязана, чтобы разрушить репутацию России в странах, которые не присоединились к санкциям Запада, и заставить их сделать это. По словам президента, это он дал указание министру обороны Сергею Шойгу позвонить своим коллегам по поводу возможной провокации с «грязной бомбой» со стороны Украины. России известно, где примерно она делается и как может быть использована, сказал Путин: «Загрузили в «Точку-У» или куда-нибудь в другой, подорвали где-нибудь это устройство, сказали, что это Россия сделала – нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никого – ни политического, ни военного».
Лукьянов позже напомнил президенту, что именно на заседании клуба «Валдай» четыре года назад Путин сказал фразу: «Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут». Тогда президент России пояснял свои слова о готовности применить ядерное оружие – в частности, он говорил, что Россия это сделает только после того, как убедится, что потенциальный агрессор наносит удар. Он говорил, что «агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен», а «мы как жертва агрессии». Тогда, как отметил модератор, очень многие занервничали. «Мы не торопимся же [в рай], правда? – уточнил у президента Лукьянов. – Вот вы задумались [во время ответа], это уже настораживает как-то». На это Путин сказал: «А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут».
Выступление Путина на этом Валдайском форуме можно сравнить с мюнхенской речью 2007 г., в которой он впервые заявил об обреченности обреченности однополярного мира, заявил «Ведомостям» политолог Дмитрий Фетисов. Нынешняя речь дает дополнительный импульс для развития отношений уже в новой многополярной реальности, в которой Путин приглашает к сотрудничеству лидеров других, прежде всего азиатских, государств.
Россия, конечно, не отказывается от взаимодействия с Западом окончательно, уверен старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. На протяжении последних 30 лет российское руководство следовало тренду на выстраивание сотрудничества с Западом, в том числе энергетического. Примером такого тренда эксперт называет строительство «Северного потока – 2» после заморозки «Южного потока» по инициативе Европы. Тогда российские власти приняли решение строить еще один газопровод в Европу, а не бросать силы на укрепление «Силы Сибири», поставляющей газ в Китай. Даже в текущей сложной ситуации определенные опции для взаимодействия с Западом остаются, надеется Камкин.
Позиция России по СВО такова, что восстановление конструктивного диалога должно начаться по инициативе Запада, считает эксперт. Путин четко обозначил свою позицию и пока никаких подвижек для нахождения точек соприкосновения нет, военные действия и конфронтация будут продолжаться, говорит замдиректора ИМИ МГИМО Виктор Мизин.
Сигналы на Западе о необходимости диалога также есть, например со стороны традиционных российских партнеров – Франции и Германии, замечает он. Но от американского правящего класса, вне зависимости от результатов промежуточных выборов в конгресс 8 ноября, никаких подвижек ждать не стоит.
В подготовке статьи участвовали Глеб Мишутин и Илья Лакстыгал