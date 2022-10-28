Владимир Путин: «Впереди самое опасное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны»

Лукьянов позже напомнил президенту, что именно на заседании клуба «Валдай» четыре года назад Путин сказал фразу: «Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут». Тогда президент России пояснял свои слова о готовности применить ядерное оружие – в частности, он говорил, что Россия это сделает только после того, как убедится, что потенциальный агрессор наносит удар. Он говорил, что «агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен», а «мы как жертва агрессии». Тогда, как отметил модератор, очень многие занервничали. «Мы не торопимся же [в рай], правда? – уточнил у президента Лукьянов. – Вот вы задумались [во время ответа], это уже настораживает как-то». На это Путин сказал: «А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут».