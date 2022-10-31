В Госдуме началась дискуссия об этичности заявлений коммунистки Нины Останиной

В Госдуме началась дискуссия об этичности заявлений коммунистки Нины ОстанинойОна сообщила о якобы обсуждавшихся на внутренних совещаниях Минобороны отсрочках для призывников
Этичность поведения главы комитета Госдумы по делам семьи Нины Останиной (КПРФ) оказалась в центре кулуарной дискуссии на Охотном Ряду после того, как она от своего имени объявила о ряде решений, якобы принятых Минобороны. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника в нижней палате парламента. По словам двух источников в Госдуме, позиции Останиной как председателя комитета пошатнулись. Во всяком случае, говорит один из них, вопрос о соответствии ее должности может поднять руководство Госдумы после того, как «Останина некорректно поступила с заместителем министра обороны Николаем Панковым».
Дело в том, что Останина 26 октября сообщила в своем Telegram-канале о якобы достигнутой с Панковым договоренности насчет ряда льгот – в частности, по освобождению от частичной мобилизации отцов двоих детей, жены которых находятся на 22-й неделе беременности. В оригинале пост звучал так: «Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности, – принята! Также в директиву внесена еще одна поправка – от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье!»
«Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Ниной Останиной ни сегодня, ни вчера не было», – заявил в тот же день Панков журналистам (цитата по «РИА Новости»). Пост коммунистки был скорректирован. Теперь в нем говорится, что Останина говорила с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым («Единая Россия») и именно с его слов она знает информацию от Панкова, «что в директиву Генштаба об отсрочках от мобилизации внесены дополнительные разъяснения по отцам детей-инвалидов и отцам двух детей, у которых жена на 22-й неделе беременности». При этом она раскритиковала замминистра обороны за то, что он «обещал связаться» с ней, но не выходит на связь, чтобы обсудить, «приняты ли эти поправки» в документы Генштаба.
Сама Останина не ответила на вопрос «Ведомостей», возможны ли кадровые выводы по следам ее действий, но попросила обратить внимание на свой комментарий «Газете.ру». Этому изданию она сообщила, что встреча с Панковым была 21 октября по итогам закрытого заседания Думы: именно на нем, по ее словам, они якобы договорились о том, что будут внесены эти две поправки в директиву, а взамен группа депутатов не станет настаивать на принятии соответствующих изменений в закон «О мобилизации» до окончания спецоперации: сейчас именно этим законом установлена отсрочка для отдельных категорий граждан, в том числе отцов с четырьмя детьми. «Ведомости» направили запрос в Минобороны.
Как пояснил «Ведомостям» Картаполов, замминистра Панков 21 октября действительно приезжал в Госдуму и подробно ответил на все вопросы. «Он рассказал, что делается Минобороны для защиты прав тех семей, которые мы называем особенными: это многодетные семьи, семьи, где есть несколько детей или дети-инвалиды», – пояснил депутат. После этой встречи в Госдуме военное ведомство пригласило Останину как человека, отвечающего за данный пласт вопросов, в Минобороны на совещание с военными комиссарами субъектов Федерации, говорит Картаполов. На нем она слышала, какие указания даются регионам и какие проблемы обсуждаются и по итогам выступила со своими предложениями.
«Я напоминал ей, что у нас уже есть документы, которые описывают, кого сегодня не призывают, кто не подлежит частичной мобилизации, которая, между прочим, теперь закончилась», – отметил Картаполов. Но Останина, по словам Картаполова, выступила в ином духе, заявив, что есть некая поправка, которая принята «в рамках директивы, которая обсуждалась вместе с Николаем Александровичем Панковым». Картаполов добавил, что такое «поспешное обсуждение не красит депутата»: «Надо говорить о том, что сделано, а будоражить общество не надо».
Картаполов отметил, что депутаты «Единой России» на региональной неделе получили задачу разъяснять избирателям, что именно делает партия, работая во взаимодействии с Минобороны. «Мы думаем, как еще облегчить положение самых незащищенных слоев населения», – говорит он. Но на сегодня, как сказал Картаполов, необходимости в дополнительных мерах нет: «Сегодня главная задача вернуть тех, кто был призван до [другой] директивы Генштаба». Речь, вероятно, идет о документе, который 12 октября также опубликовала Останина: он касается некоторых незащищенных категорий граждан – к примеру, отцов, имеющих трех и более детей в возрасте до 16 лет.
При этом Картаполов подчеркивает, что Останина – член фракции КПРФ: «Нам ее воспитывать неправильно. За нее отвечают ее руководители, в том числе Геннадий Андреевич Зюганов». При этом депутат посоветовал не заниматься в таких случаях «самопиаром».
Официально ни о каких мерах внушения в отношении Останиной не говорится. Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин заявил, что пакетное соглашение, согласно которому половина всех комитетов отдается другим фракциям, пересматривать никто не собирается, все остальное «пусть решают коллеги из КПРФ». Собеседник в руководстве КПРФ заявил, что этот вопрос не обсуждался.
Близкий к администрации президента собеседник говорит, что КПРФ «спасет» Останину и она сохранит пост. Собеседник в «Единой России» напоминает, что у Зюганова и Останиной давние хорошие отношения, поэтому он также считает, что лидер коммунистов ее «отстоит». Также считает и еще один собеседник в Госдуме. «Вряд ли место председателя комитета у КПРФ будут отнимать силой, но они сами могут одуматься», – добавил другой источник «Ведомостей» на Охотном ряду.
«Казус Останиной» сейчас должна будет оценить не столько ее партия, сколько вся Госдума, говорит политолог Алексей Чеснаков: политикам нужно задуматься, насколько они должны руководствоваться целями медийного эффекта. Близкий к Охотному Ряду собеседник также считает, что эта ситуация станет сигналом для депутатов, общающихся с чиновниками и получающих от них закрытую информацию. Логично, считает Чеснаков, было бы «ужесточить правила поведения в такой ситуации, чтобы не навредить людям».
С 18 октября Госдума прекратила прямую трансляцию заседаний и приняла ряд других мер в целях обеспечения информационной безопасности в условиях военной спецоперации.