В Госдуме началась дискуссия об этичности заявлений коммунистки Нины Останиной

«Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Ниной Останиной ни сегодня, ни вчера не было», – заявил в тот же день Панков журналистам (цитата по «РИА Новости»). Пост коммунистки был скорректирован. Теперь в нем говорится, что Останина говорила с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым («Единая Россия») и именно с его слов она знает информацию от Панкова, «что в директиву Генштаба об отсрочках от мобилизации внесены дополнительные разъяснения по отцам детей-инвалидов и отцам двух детей, у которых жена на 22-й неделе беременности». При этом она раскритиковала замминистра обороны за то, что он «обещал связаться» с ней, но не выходит на связь, чтобы обсудить, «приняты ли эти поправки» в документы Генштаба.