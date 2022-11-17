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Российской дипломатии удалось добиться сбалансированной декларации G20

Но центр тяжести ей целесообразно перенести на более дружественные институты, отмечают эксперты
Владимир Кулагин
Сергей Лавров подчеркивал, что на форуме обсуждались вопросы продовольствия, энергетики, здравоохранения, но «наши западные коллеги всячески пытались сделать эту декларацию политизированной и протащить формулировки, которые предполагали бы осуждение действий РФ от имени всей «двадцатки», т. е. и нас самих» / Пресс-служба МИД России

Страны G20 смогли согласовать итоговое коммюнике по итогам саммита, который завершился 16 ноября на индонезийском Бали. Российская сторона, которую представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и шерпа Светлана Лукаш, приложила много усилий, чтобы сбалансированный текст родился, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Итоговый документ G20 опубликован на сайте Кремля.

В нем подчеркивается роль «двадцатки» как форума для глобального экономического сотрудничества, тем более что сегодня миру приходится «решать серьезные экономические задачи». Большинство членов G20 «строго осудили войну на Украине», указав на «вызванные ею огромные человеческие страдания и осложнение актуальных проблем в мировой экономике». Для обсуждения вопросов безопасности, говорится в документе, «Группа двадцати» «не является подходящим форумом», хотя они и могут оказывать серьезное влияние на экономику.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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