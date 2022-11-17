Российской дипломатии удалось добиться сбалансированной декларации G20

В нем подчеркивается роль «двадцатки» как форума для глобального экономического сотрудничества, тем более что сегодня миру приходится «решать серьезные экономические задачи». Большинство членов G20 «строго осудили войну на Украине», указав на «вызванные ею огромные человеческие страдания и осложнение актуальных проблем в мировой экономике». Для обсуждения вопросов безопасности, говорится в документе, «Группа двадцати» «не является подходящим форумом», хотя они и могут оказывать серьезное влияние на экономику.