Российской дипломатии удалось добиться сбалансированной декларации G20

Российской дипломатии удалось добиться сбалансированной декларации G20Но центр тяжести ей целесообразно перенести на более дружественные институты, отмечают эксперты
Страны G20 смогли согласовать итоговое коммюнике по итогам саммита, который завершился 16 ноября на индонезийском Бали. Российская сторона, которую представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и шерпа Светлана Лукаш, приложила много усилий, чтобы сбалансированный текст родился, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Итоговый документ G20 опубликован на сайте Кремля.
В нем подчеркивается роль «двадцатки» как форума для глобального экономического сотрудничества, тем более что сегодня миру приходится «решать серьезные экономические задачи». Большинство членов G20 «строго осудили войну на Украине», указав на «вызванные ею огромные человеческие страдания и осложнение актуальных проблем в мировой экономике». Для обсуждения вопросов безопасности, говорится в документе, «Группа двадцати» «не является подходящим форумом», хотя они и могут оказывать серьезное влияние на экономику.