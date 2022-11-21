Путь Токаева: действующий президент Казахстана победил на выборах

В июне прошел инициированный Токаевым референдум, на котором срок полномочий президента был увеличен с пяти до семи лет. Но так как выборы проходят досрочно, на два года ранее запланированного, то фактически его полномочия истекут в тот же срок, как если бы он переизбирался на очередных выборах по старому закону. В январе в интервью телеканалу «Хабар 24» Токаев обещал, что не будет править дольше двух сроков, и фактически слово держит. Хотя и его предшественник Нурсултан Назарбаев, возглавивший в 1989 г. еще Казахскую ССР, также время от времени обещал отойти от дел, что не помешало ему удерживать власть три десятка лет. Но с учетом возраста Токаева свой последний по конституции президентский срок он закончит примерно в том же возрасте, в котором пост главы государства покинул Назарбаев.