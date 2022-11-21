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Путь Токаева: действующий президент Казахстана победил на выборах

«Ведомости» изучили планы реформ, взгляды и особенности дипломатического лавирования между Россией, Китаем и Западом
Софья Корепанова Владимир Кулагин
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев / Kazakhstan's presidential press service / AFP

В Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Действующий президент Касым-Жомарт Токаев заговорил о них в послании к народу 1 сентября. А уже 11 октября была закрыта регистрация кандидатов. У оппозиции не осталось шансов для консолидации вокруг альтернативной фигуры. Кроме Токаева в бюллетенях еще пять кандидатов, все они не очень известные общественные деятели. На дебаты, прошедшие 11 ноября, Токаев не явился. Правда, вместо себя он прислал руководителя избирательного штаба, председателя нижней палаты парламента Ерлана Кошанова.

В июне прошел инициированный Токаевым референдум, на котором срок полномочий президента был увеличен с пяти до семи лет. Но так как выборы проходят досрочно, на два года ранее запланированного, то фактически его полномочия истекут в тот же срок, как если бы он переизбирался на очередных выборах по старому закону. В январе в интервью телеканалу «Хабар 24» Токаев обещал, что не будет править дольше двух сроков, и фактически слово держит. Хотя и его предшественник Нурсултан Назарбаев, возглавивший в 1989 г. еще Казахскую ССР, также время от времени обещал отойти от дел, что не помешало ему удерживать власть три десятка лет. Но с учетом возраста Токаева свой последний по конституции президентский срок он закончит примерно в том же возрасте, в котором пост главы государства покинул Назарбаев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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