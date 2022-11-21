Явка на выборах в Казахстане снизилась по сравнению с прошлыми выборами

В целом явка по стране ниже, чем на прошлых выборах 2019 г., из-за того, что казахстанцы сосредоточены на решении своих социально-экономических проблем, говорит директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Чижова. Для действующего главы государства эти выборы важны, так как он участвует в них уже не в качестве «преемника» первого президента Нурсултана Назарбаева, подчеркивает эксперт.