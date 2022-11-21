Явка на выборах в Казахстане снизилась по сравнению с прошлыми выборами

Явка на выборах в Казахстане снизилась по сравнению с прошлыми выборамиЭто должно показывать демократизацию системы
Согласно данным ЦИК Казахстана, явка во время досрочных выборов президента 20 ноября в столице страны Астане и бывшей столице Алма-Ате составила меньше 50%.
В Астане на выборы пришло 48,6% избирателей, а в Алма-Ате, ставшей ареной беспорядков в январе 2022 г., – 28,5%. В среднем по Казахстану явка была 69,4%.
Действующий президент Касым-Жомарт Токаев был переизбран на семилетний срок с 81,3% голосов. ЦИК Казахстана еще 20 ноября признал выборы состоявшимися. Утром 21 ноября президент России Владимир Путин поздравил Токаева с победой.
В 2019 г., когда Токаев избирался в первый раз, явка составила 77,4 %, в том числе в Астане (на тот момент – Нурсултане) 68,9%, а в Алма-Ате – 52,2 %.
В целом явка по стране ниже, чем на прошлых выборах 2019 г., из-за того, что казахстанцы сосредоточены на решении своих социально-экономических проблем, говорит директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Чижова. Для действующего главы государства эти выборы важны, так как он участвует в них уже не в качестве «преемника» первого президента Нурсултана Назарбаева, подчеркивает эксперт.
В Казахстане не стали сильно «натягивать явку» еще во время конституционного референдума 5 июня, говорит политолог Евгений Минченко. Тогда она составила 68,44% в среднем по стране, а крупнейшие города провалились по этому показателю: в Алма-Ате на плебисцит пришло 33,3% избирателей, а в Нурсултане – 41,13%.
«При этом Токаев показывает, что он хочет иметь более прозрачный и демократический мандат, нежели его предшественник», – продолжает Минченко. Президент Казахстана, не завышая явку, получил более легитимный мандат на реализацию реформ, считает Чижова.
По словам Чижовой, в Алма-Ате низкая явка из-за «интеллигентской фронды» старых горожан и среднего класса, а также «социальной напряженности, которая возникает из-за активной миграции сельских жителей, их неустроенности и радикализации». В Астане же, по ее словам, низкая явка следует уже за урбанизацией по «московской модели»: туда переезжает образованный средний класс, который скептически относится к властям в том числе из-за собственных высоких требований к ним.