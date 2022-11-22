Богатые страны решили помогать бедным бороться с климатическими катастрофами

Еврокомиссия в своем коммюнике отметила, что Евросоюз согласился на компромисс на COP27 ради сохранения Парижского соглашения 2015 г. и защиты тех, кто наиболее подвержен изменениям климата. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что итоговое соглашение саммита является всего лишь «маленьким шагом на пути к климатической справедливости». Свои обещания предоставить финансирование для нового фонда уже дали ряд стран, среди которых Австрия, Канада, Новая Зеландия, Франция, Германия. Среди возможных реципиентов, вероятнее всего, африканские страны: именно этот континент, согласно отчету Межправительственной группы экспертов по изменению климата от октября 2021 г., наиболее уязвим к последствиям изменения климата.