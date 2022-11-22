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Богатые страны решили помогать бедным бороться с климатическими катастрофами

Но механизм работы создаваемого для этого фонда еще не ясен
Владимир Кулагин
Основными темами COP27 стали адаптация к новым климатическим условиям и проблемы африканских стран / Unsplash

Участники климатического саммита Конференции ООН по изменению климата COP27 в египетском Шарм-эль-Шейхе 20 ноября приняли итоговое соглашение по учреждению фонда помощи бедным странам, пострадавшим от климатических катастроф. Саммит COP27 начался на день позже планов, 7 ноября, из-за споров о его повестке и продлился на два дня дольше запланированного, до утра 20 ноября, из-за разногласий делегаций по финальному соглашению. Участниками мероприятия стали более 30 000 делегатов из 195 стран. Главным решением стало создание нового фонда «убытков и ущерба» в пользу бедных стран, пострадавших от климатических катастроф.

Еврокомиссия в своем коммюнике отметила, что Евросоюз согласился на компромисс на COP27 ради сохранения Парижского соглашения 2015 г. и защиты тех, кто наиболее подвержен изменениям климата. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что итоговое соглашение саммита является всего лишь «маленьким шагом на пути к климатической справедливости». Свои обещания предоставить финансирование для нового фонда уже дали ряд стран, среди которых Австрия, Канада, Новая Зеландия, Франция, Германия. Среди возможных реципиентов, вероятнее всего, африканские страны: именно этот континент, согласно отчету Межправительственной группы экспертов по изменению климата от октября 2021 г., наиболее уязвим к последствиям изменения климата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных