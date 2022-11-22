Богатые страны решили помогать бедным бороться с климатическими катастрофами

Богатые страны решили помогать бедным бороться с климатическими катастрофамиНо механизм работы создаваемого для этого фонда еще не ясен
Участники климатического саммита Конференции ООН по изменению климата COP27 в египетском Шарм-эль-Шейхе 20 ноября приняли итоговое соглашение по учреждению фонда помощи бедным странам, пострадавшим от климатических катастроф. Саммит COP27 начался на день позже планов, 7 ноября, из-за споров о его повестке и продлился на два дня дольше запланированного, до утра 20 ноября, из-за разногласий делегаций по финальному соглашению. Участниками мероприятия стали более 30 000 делегатов из 195 стран. Главным решением стало создание нового фонда «убытков и ущерба» в пользу бедных стран, пострадавших от климатических катастроф.
Еврокомиссия в своем коммюнике отметила, что Евросоюз согласился на компромисс на COP27 ради сохранения Парижского соглашения 2015 г. и защиты тех, кто наиболее подвержен изменениям климата. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что итоговое соглашение саммита является всего лишь «маленьким шагом на пути к климатической справедливости». Свои обещания предоставить финансирование для нового фонда уже дали ряд стран, среди которых Австрия, Канада, Новая Зеландия, Франция, Германия. Среди возможных реципиентов, вероятнее всего, африканские страны: именно этот континент, согласно отчету Межправительственной группы экспертов по изменению климата от октября 2021 г., наиболее уязвим к последствиям изменения климата.