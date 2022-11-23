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В Госдуме начали подготовку регулирования для создания российской криптобиржи

Осталось договориться с ЦБ и найти компетентных специалистов
Михаил Кузнецов
Вопрос о необходимости регулирования криптовалют назрел давно / Андрей Гордеев / Ведомости

В Госдуме начали разрабатывать проект поправок для создания в России национальной криптобиржи. В середине ноября депутаты обсудили с участниками рынка требующиеся для этого изменения в закон «О цифровых финансовых активах». Об этом «Ведомостям» рассказал близкий к Госдуме источник, информацию подтвердил участник совещания. Представителей Минфина и ЦБ – регуляторов отрасли – на встрече не было, уточнил один из собеседников. Планируется сначала подготовить документ с учетом позиции рынка, а затем представить его для обсуждения в правительство и Банк России, добавил он.

Старт подготовки проекта поправок, которые позволили бы создать в российской юрисдикции криптобиржу, «Ведомостям» подтвердил член комитета по экономической политике Сергей Алтухов («Единая Россия»). «Бессмысленно говорить, что криптовалюты не существует, но проблема в том, что она циркулирует в большом потоке вне государственного регулирования. Это миллиарды рублей недополученных бюджетных доходов в виде налогов», – напомнил он. По словам Алтухова, надо создать условия для легализации криптовалют и отрегулировать «правила игры», которые идут в государственной канве: не противоречат позиции ЦБ и правительства. Сейчас депутаты обсуждают алгоритм действий и «железобетонные» доводы для регуляторов, добавил Алтухов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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