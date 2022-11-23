В Госдуме начали подготовку регулирования для создания российской криптобиржи

В Госдуме начали разрабатывать проект поправок для создания в России национальной криптобиржи. В середине ноября депутаты обсудили с участниками рынка требующиеся для этого изменения в закон «О цифровых финансовых активах». Об этом «Ведомостям» рассказал близкий к Госдуме источник, информацию подтвердил участник совещания. Представителей Минфина и ЦБ – регуляторов отрасли – на встрече не было, уточнил один из собеседников. Планируется сначала подготовить документ с учетом позиции рынка, а затем представить его для обсуждения в правительство и Банк России, добавил он.