В Госдуме начали подготовку регулирования для создания российской криптобиржи

В Госдуме начали подготовку регулирования для создания российской криптобиржиОсталось договориться с ЦБ и найти компетентных специалистов
В Госдуме начали разрабатывать проект поправок для создания в России национальной криптобиржи. В середине ноября депутаты обсудили с участниками рынка требующиеся для этого изменения в закон «О цифровых финансовых активах». Об этом «Ведомостям» рассказал близкий к Госдуме источник, информацию подтвердил участник совещания. Представителей Минфина и ЦБ – регуляторов отрасли – на встрече не было, уточнил один из собеседников. Планируется сначала подготовить документ с учетом позиции рынка, а затем представить его для обсуждения в правительство и Банк России, добавил он.
Старт подготовки проекта поправок, которые позволили бы создать в российской юрисдикции криптобиржу, «Ведомостям» подтвердил член комитета по экономической политике Сергей Алтухов («Единая Россия»). «Бессмысленно говорить, что криптовалюты не существует, но проблема в том, что она циркулирует в большом потоке вне государственного регулирования. Это миллиарды рублей недополученных бюджетных доходов в виде налогов», – напомнил он. По словам Алтухова, надо создать условия для легализации криптовалют и отрегулировать «правила игры», которые идут в государственной канве: не противоречат позиции ЦБ и правительства. Сейчас депутаты обсуждают алгоритм действий и «железобетонные» доводы для регуляторов, добавил Алтухов.