Россию и Кубу объединили давление Запада и Фидель Кастро

Россию и Кубу объединили давление Запада и Фидель КастроВладимир Путин принял в Москве своего коллегу Мигеля Диас-Канеля
Кубинский президент Мигель Диас-Канель 22 ноября прибыл на встречу с президентом России Владимиром Путиным (впервые за три года) уже подготовленным. Утром кубинскую делегацию приняли в Охотном Ряду, причем не случайно.
Ровно девять месяцев назад, 23 февраля, думская делегация, в том числе спикер российского парламента Вячеслав Володин и его первый заместитель Иван Мельников (коммунист, отвечающий за связи с островом Свободы), была в Гаване. Депутаты общались с Диас-Канелем и посетили Центр Фиделя Кастро, посвященный жизни и наследию лидера кубинской революции. «Несмотря на блокаду, Куба живет», – делился своими впечатлениями Володин, отмечая, что это «самое большое наследие» Кастро.
Диас-Канель приехал в Москву с ответным визитом, когда геополитическая ситуация несколько изменилась. В Госдуме уже он говорил Володину о том, что Куба «приветствует все усилия, которые предпринимает Россия, для того чтобы сохранялся в мире многополярный режим»: «Мы осуждаем односторонние принудительные санкции (т. е. ту же блокаду. – «Ведомости»), которые США и Запад вводят против России, считаем их несправедливыми. И еще раз хотели бы подтвердить, что Россия всегда может рассчитывать на Кубу».
Уже после беседы в Охотном Ряду кубинский лидер направился в район Сокол (где, кстати, также были сильны коммунистические настроения). Там еще в 2017 г. один из участков аллеи на ул. Новопесчаной был назван площадью Кастро, а уже с вечера 21 ноября на ней активно готовились к открытию памятника (заботливо завернутого в брезент) с участием двух президентов.
Лидеры кубинской революции, как отметил Путин, «всегда самоотверженно защищали суверенитет родной страны; не позволили, чтобы ее сломили интервенция наемников, санкции, финансово-экономическое эмбарго, попытки внешней изоляции; отстояли право Кубы на собственную модель развития в соответствии с национальными, а не навязанными извне ценностями; добились того, чтобы в мире учитывали мнение Кубы и уважали ее интересы».
О поддержке суверенитета Кубы Путин говорил и позже, на личной встрече в Кремле. «Куба занимает такую же позицию в отношении нашей страны, в отношении России», – с уверенностью отметил он. Диас-Канель не подвел, подчеркнул, что Гавана постоянно осуждает санкции против России и «источники нынешнего конфликта»: «Чтобы людей не вводили в заблуждение».
Детали взаимодействия Путин и его кубинский коллега ни во время открытия памятника Кастро, ни в Кремле публично не обсуждали. Однако визиту предшествовало не только парламентское общение, но также встреча вице-премьеров России и Кубы Дмитрия Чернышенко и Рикардо Кабрисаса, которые 18 ноября говорили о двусторонних проектах в сфере энергетики.
Темой переговоров было повышение нефтеотдачи на месторождении Бока-де-Харуко: «Зарубежнефть» работает на северном побережье Кубы. Повышение нефтеотдачи может снизить критическую зависимость Кубы от импорта энергоносителей, отмечал Чернышенко. В тот же день, 18 ноября, пресс-служба Минэкономразвития России сообщала, что Куба заинтересована в поставках российских удобрений, углеводородов и пшеницы.
Для России важно, чтобы российская и кубинская точки зрения в международных организациях максимально совпадали, заявил «Ведомостям» профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец. Куба по ряду вопросов наверняка будет поддерживать Россию, в частности в вопросе санкций, так как сама находится под блокадой США с 1960 г., говорит Хейфец.
При этом в вопросе украинского кризиса вряд ли Гавана выступит с безоговорочной поддержкой Москвы, как КНДР, отмечает эксперт. По его мнению, Куба не признает присоединения новых территорий к России. Публично этот вопрос 22 ноября не обсуждался.
В то же время на Генассамблее ООН 13 октября во время голосования за резолюцию с осуждением России за это Куба воздержалась, отмечает Хейфец.
Осторожная позиция Кубы вызвана необходимостью лавировать между Россией, которая потенциально может оказать ей значимую поддержку, и США, которые медленно возвращаются к курсу Барака Обамы на восстановление отношений, который был прерван Дональдом Трампом, отмечает замдиректора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. Американцы предоставили Гаване гуманитарную помощь для преодоления последствий урагана «Йен» в октябре этого года. В начале июня США заявили об ослаблении ограничений на образовательные и профессиональные поездки на Кубу, а также ограничений на денежные переводы.
Значение Кубы как торгового партнера для России невелико, говорит Хейфец, а сама Гавана понимает, что и военного значения, как во времена СССР, она не имеет. Обмен товарами вроде кубинского сахара и никеля в обмен на нефть продолжается, но он невелик. В то же время Куба обладает большим количеством гражданской техники советского и отчасти российского производства, а также построенных с помощью Москвы инфраструктурных объектов. «Именно контракты на поддержание в рабочем состоянии этой техники и инфраструктуры интересны для России», – считает эксперт.
Также Россия помогает Кубе вести геологоразведку нефти и газа на шельфе, сейчас она крайне зависима от импорта энергоресурсов, говорит Хейфец. Пока особых результатов нет, но партнеры не теряют надежды, отмечает эксперт. Для Кубы крайне болезненно снижение поставок энергоносителей от переживающей экономической кризис Венесуэлы.
Кроме того, Куба с лета обсуждает вопрос запуска работы российской платежной системы «Мир», так как местным банкам санкции не страшны. Это может помочь восстановлению российского турпотока на Кубу после пандемии, говорит Хейфец. Возможно и более активное сотрудничество в области фармацевтики, так как страна довольно активно работает в этом секторе и ее препараты высокого качества, считает Розенталь.