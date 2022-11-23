Россию и Кубу объединили давление Запада и Фидель Кастро

Диас-Канель приехал в Москву с ответным визитом, когда геополитическая ситуация несколько изменилась. В Госдуме уже он говорил Володину о том, что Куба «приветствует все усилия, которые предпринимает Россия, для того чтобы сохранялся в мире многополярный режим»: «Мы осуждаем односторонние принудительные санкции (т. е. ту же блокаду. – «Ведомости»), которые США и Запад вводят против России, считаем их несправедливыми. И еще раз хотели бы подтвердить, что Россия всегда может рассчитывать на Кубу».