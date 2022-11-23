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Поддержка семей мобилизованных станет главной темой Совета законодателей

Депутаты и сенаторы соберутся на совместное заседание 8 декабря
Евгения Дубровина Дарья Мосолкина
Президиум обсудит два вопроса: социальное обеспечение мобилизованных и членов их семей и военно-историческое наследие России как основа духовно-нравственного развития граждан РФ / Александр Гальперин / РИА Новости

Социальное обеспечение мобилизованных и членов их семей будет обсуждаться на президиуме Совета законодателей России 7 декабря. Это «вопрос номер один» у людей в регионах, сообщила «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»).

«Даже если бы я не видела предварительную повестку, все равно поставила бы в приоритете ее основные вопросы. В первую очередь, это обеспечение мобилизованных и поддержка их семей. Сенаторы и депутаты постоянно общаются с гражданами в своих округах по вопросам, касающимся обеспечения мобилизованных и поддержки их семей», – сказала депутат. По ее словам, задача законодателей – чтобы все гарантии, «которые были объявлены», федеральные или региональные, были выполнены.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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