Поддержка семей мобилизованных станет главной темой Совета законодателей

«Даже если бы я не видела предварительную повестку, все равно поставила бы в приоритете ее основные вопросы. В первую очередь, это обеспечение мобилизованных и поддержка их семей. Сенаторы и депутаты постоянно общаются с гражданами в своих округах по вопросам, касающимся обеспечения мобилизованных и поддержки их семей», – сказала депутат. По ее словам, задача законодателей – чтобы все гарантии, «которые были объявлены», федеральные или региональные, были выполнены.