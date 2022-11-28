В Госдуме предложили конфисковывать имущество чиновников только по решению суда

При этом он сомневается, что законопроект будет поддержан прокуратурой и Госдумой. «[Изъятие имущества] – это способ пополнения бюджета, у нас постоянно все силовики ищут, как им отчитаться за то, что они пополняют бюджет. Таких дел [об изъятии имущества у чиновников] стало очень и очень много», – сказал адвокат «Ведомостям». По словам Гривцова, незаконность получения доходов придется доказывать в отношении каждой единицы изымаемого имущества. «Если поправки примут, то они будут работать следующим образом: сначала [вступает в силу] приговор суда по факту незаконного приобретения имущества, то есть нужно будет доказать [нелегальность доходов] в уголовном процессе, а потом, если есть приговор, то имущество изымается», – объяснил он.