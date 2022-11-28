В Госдуме предложили конфисковывать имущество чиновников только по решению суда

В Госдуме предложили конфисковывать имущество чиновников только по решению судаСейчас основанием для этого может быть отсутствие доказательств легального приобретения
Законопроект, согласно которому для конфискации коррупционного имущества требуется решение суда о том, что оно было получено незаконно, внесен в Госдуму 28 ноября. Его авторами стала группа депутатов, представляющих четыре из пяти парламентских партий – «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР и «Новых людей». Документом вносятся поправки в ст. 235 Гражданского кодекса (ГК) РФ.
По действующему порядку коррупционное имущество подлежит изъятию, если не представлены доказательства его приобретения на законно полученные средства. «Надо сначала доказать, что имущество нелегально приобретено, а потом изымать. А у нас порой получается наоборот. Сначала изымают [имущество], а потом человек должен доказывать, что он не дурак. Дайте людям работать и разбирайтесь, пожалуйста», – заявила «Ведомостям» один из соавторов законопроекта, зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина («Единая Россия»).
Закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» презюмирует незаконность доходов, на которое приобретено имущество коррупционера (статьи 4 и 17).
«Основной целью указанного закона является противодействие коррупции. Коррупция является деянием, ответственность за совершение которого предусмотрена уголовным законодательством и законодательством об административных правонарушениях. В этой связи следует отметить, что презумпция незаконности доходов вступает в противоречие с презумпцией невиновности, установленной уголовным и административным законодательством РФ, в соответствии с которым устанавливается причастность лица к совершению коррупционного деяния и устанавливается соответствующая ответственность», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
На практике возникают случаи, когда обращение в доход РФ «проходит в отношении имущества добросовестного приобретателя», отмечают авторы документа.
Такое изменение закона было бы «целесообразным и положительным», говорит адвокат Руслан Зафесов. «В настоящее время подтверждать легальность приобретения активов должен их собственник, что становится причиной явных перегибов на местах, а также часто связано с исключительно формальным подходом правоохранительных органов к установлению преступного характера происхождения активов, когда, к примеру, следователь вовсе не обязан доказывать факт незаконности получения доходов», – отмечает он. Нередко по коррупционным и экономическим составам преступлений следователи изымают и арестовывают все имущество «без разбора», руководствуясь «презумпцией незаконности доходов», объясняет Зафесов.
В его практике также встречались случаи неправомерного изъятия имущества, утверждает Зафесов. «Например, по одному уголовному делу, где за получение взятки в 400 000 руб. был привлечен руководитель среднего звена федерального органа исполнительной власти, следствие обнаружило и изъяло у него денежные средства на сумму более 35 млн руб., в том числе личные сбережения всех членов семьи обвиняемого», – рассказал он.
Старший партнер адвокатского бюро ZKS Андрей Гривцов считает инициативу депутатов «абсолютно правильной, потому что массовое изъятие у чиновников имущества с попранием принципа презумпции невиновности вылилось в очень нехорошую практику».
При этом он сомневается, что законопроект будет поддержан прокуратурой и Госдумой. «[Изъятие имущества] – это способ пополнения бюджета, у нас постоянно все силовики ищут, как им отчитаться за то, что они пополняют бюджет. Таких дел [об изъятии имущества у чиновников] стало очень и очень много», – сказал адвокат «Ведомостям». По словам Гривцова, незаконность получения доходов придется доказывать в отношении каждой единицы изымаемого имущества. «Если поправки примут, то они будут работать следующим образом: сначала [вступает в силу] приговор суда по факту незаконного приобретения имущества, то есть нужно будет доказать [нелегальность доходов] в уголовном процессе, а потом, если есть приговор, то имущество изымается», – объяснил он.