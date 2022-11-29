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В Китае не утихают протесты против коронавирусных ограничений

Выступлений таких масштабов Поднебесная не видела 10 лет
Глеб Мишутин
Единообразие протестов, в которых в основном участвуют студенты, наводит на мысль об их хорошей координации / Reuters

В Шанхае и других городах КНР начались протесты против коронавирусных ограничений. Как сообщает агентство Reuters, эти акции достигли беспрецедентных для Китая масштабов – подобных демонстраций не было все 10 лет правления председателя КНР Си Цзиньпина. Протестующие недовольны суровыми ограничениями, введенными на фоне очередного всплеска заболеваемости, а в ряде случаев переходят и к политическим требованиям. Таким как «Си Цзиньпин, уходи!».

26–27 ноября уличные шествия состоялись в городах Ухань и Чэнду, акции протеста проходили в университетах по всему Китаю. 28 ноября две группы протестующих общим числом около 1000 человек собрались в Пекине у реки Лянмя. Пекинские демонстранты требовали отмены масочного режима и обязательного тестирования на коронавирус. Протесты в Шанхае начались еще 27 ноября.

Люди собрались на поминальную акцию в честь жертв пожара 24 ноября в городе Урумчи. Тогда загорелось высотное жилое здание, и в результате трагедии как минимум 10 человек погибли. Общественность возложила вину за происшедшее на власти, так как ранее ими был объявлен строгий карантин, а жителей не выпускали из домов около 100 дней. Именно такие суровые меры якобы мешали пострадавшим спасаться от огня. Официальные власти Урумчи отрицают свою причастность к трагедии и не связывают гибель людей с действовавшим в городе локдауном. Тем не менее на фоне происшедшего правительство пошло на некоторое ослабление антиковидных мер в Пекине и Гуанчжоу, а также запретило блокировать запасные выходы в зданиях, находящихся под карантином, сообщила газета South China Morning Post.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных