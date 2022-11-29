В Китае не утихают протесты против коронавирусных ограничений

Люди собрались на поминальную акцию в честь жертв пожара 24 ноября в городе Урумчи. Тогда загорелось высотное жилое здание, и в результате трагедии как минимум 10 человек погибли. Общественность возложила вину за происшедшее на власти, так как ранее ими был объявлен строгий карантин, а жителей не выпускали из домов около 100 дней. Именно такие суровые меры якобы мешали пострадавшим спасаться от огня. Официальные власти Урумчи отрицают свою причастность к трагедии и не связывают гибель людей с действовавшим в городе локдауном. Тем не менее на фоне происшедшего правительство пошло на некоторое ослабление антиковидных мер в Пекине и Гуанчжоу, а также запретило блокировать запасные выходы в зданиях, находящихся под карантином, сообщила газета South China Morning Post.