Как Владимир Путин обсуждал с руководством высших судов гуманизацию российского правосудия

Впрочем, Путин в своей заключительной речи о ЕСПЧ не говорил, а говорил о судах, «которые стоят на самой вершине правовой системы, на олимпе» правовой системы. «В конечном итоге это зависит от конкретных людей – от вас и от ваших коллег, – зависит то, как применяется закон и в конечном итоге, как это отражается на всех перечисленных мной, да и не перечисленных тоже, всех сферах жизни государства и каждого конкретного человека в отдельности, – сказал он собравшимся в зале. – И я вас прошу соответствовать этому олимпийскому, высокому статусу, как те, кто еще по известным древним традициям там проживает, имею в виду олимпийских богов».