Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Глава Еврокомиссии предложила пустить российские активы в дело

Урсула фон дер Ляйен призывает инвестировать арестованные средства с передачей дохода Украине
Глеб Мишутин
В своей речи фон дер Ляйен объявила, сколько с начала СВО было убито (have been killed) украинских военных. Позднее часть записи выступления фон дер Ляйен с этими словами была удалена из Twitter / Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Еврокомиссия (ЕК) предлагает использовать замороженные российские активы. Об этом 30 ноября заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, видео с ее выступлением было опубликовано в Twitter. Предлагается создать специальный фонд для помощи Киеву – в него войдут средства из замороженных 300 млрд евро российских резервов и 19 млрд евро активов частных лиц. «В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины. Потом, когда санкции будут отменены, эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины», – заявила фон дер Ляйен.

В МИД России отреагировали на слова фон дер Ляйен, пригрозив ответными «адекватными» мерами. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, в случае «реальной конфискации собственности российских граждан, предприятий, государственных резервов нашей страны» Москва даст реальный ответ: «На словах ничего не останется, и ответственность за последствия, в том числе для интересов европейского бизнеса, будет лежать исключительно на Брюсселе». «Ведомости» направили запросы в Минфин и ЦБ.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных