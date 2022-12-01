Глава Еврокомиссии предложила пустить российские активы в дело

Еврокомиссия (ЕК) предлагает использовать замороженные российские активы. Об этом 30 ноября заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, видео с ее выступлением было опубликовано в Twitter. Предлагается создать специальный фонд для помощи Киеву – в него войдут средства из замороженных 300 млрд евро российских резервов и 19 млрд евро активов частных лиц. «В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины. Потом, когда санкции будут отменены, эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины», – заявила фон дер Ляйен.