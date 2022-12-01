Глава Еврокомиссии предложила пустить российские активы в дело

Глава Еврокомиссии предложила пустить российские активы в делоУрсула фон дер Ляйен призывает инвестировать арестованные средства с передачей дохода Украине
Еврокомиссия (ЕК) предлагает использовать замороженные российские активы. Об этом 30 ноября заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, видео с ее выступлением было опубликовано в Twitter. Предлагается создать специальный фонд для помощи Киеву – в него войдут средства из замороженных 300 млрд евро российских резервов и 19 млрд евро активов частных лиц. «В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины. Потом, когда санкции будут отменены, эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины», – заявила фон дер Ляйен.
В МИД России отреагировали на слова фон дер Ляйен, пригрозив ответными «адекватными» мерами. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, в случае «реальной конфискации собственности российских граждан, предприятий, государственных резервов нашей страны» Москва даст реальный ответ: «На словах ничего не останется, и ответственность за последствия, в том числе для интересов европейского бизнеса, будет лежать исключительно на Брюсселе». «Ведомости» направили запросы в Минфин и ЦБ.