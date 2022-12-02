В Совете Федерации обсудили переориентацию внешней информполитики на Африку и Азию

В Совете Федерации обсудили переориентацию внешней информполитики на Африку и АзиюНа украинский конфликт страны Юга и Востока смотрят совершенно иначе, нежели недружественные государства
На украинский конфликт страны Юга и Востока смотрят совершенно иначе, нежели недружественные государства, и около трети мирового сообщества отказывается следовать за США и их союзниками, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на круглом столе «Информационный раскол в глобальном мире: задачи российской информационной политики. Возможности и перспективы расширения информационного присутствия России в странах незападного мира». «В Африке, в арабском мире очень хорошо помнят, как поступили Соединенные Штаты с суверенной страной Ливией, которая не представляла никакой угрозы ни для Франции, ни для Великобритании, ни для США», – отметил он.
По словам Пушкова, Россия не была причиной исторических страданий незападных стран, которые были причинены им в колониальную и постколониальную эпохи, что «играет в пользу» РФ, также в связи с Украиной поднимаются проблемы, которые не поднимались во время войн в Африке, например гуманитарные вопросы, и все это создает условия «для активизации нашей информационной, политической, идеологической работы».
Россия в последние годы «так любила Европу», что стала забывать про других партнеров, отметил первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, РФ любят в Африке, на Кубе, в Афганистане, в Азии, например в Китае и Вьетнаме. «Это люди, которые помнят Советский Союз, помнят Россию, они считают, что мы все – продолжатели российского дела», – сказал он. По его мнению, это и есть путь дальнейшего развития России. Нужно обратить внимание на информационное пространство постсоветских республик, отметил также Джабаров. «Природа не терпит пустоты, и, если мы оттуда уходим, туда приходят наши «друзья» из западного мира», – сказал он.
Пушков согласился с Джабаровым и отметил, что там, где Россия сейчас недорабатывает, представлены западные СМИ.
Историческая память, безусловно, играет большую роль, но далеко на этой памяти не уедешь, сказала директор Института Африки РАН Ольга Абрамова. Она отметила, что в Африке российские СМИ практически полностью отсутствуют, а большая часть присутствующих – это западные СМИ, продвигающие западную повестку. По мнению Абрамовой, акцент нужно делать не на официальных изданиях, а на блогерах, поскольку 65% населения Африки – это молодежь до 25 лет, которая активно пользуется соцсетями, преимущественно местными, а не западными. «Там мы не работаем. То есть нам нужно работать с их социальными сетями, нам нужно покупать – покупать, потому что без денег мы ничего не сделаем, – лидеров общественного мнения, в первую очередь блогеров, которые пользуются там очень большим успехом», – считает Абрамова.
Что касается восточных стран, директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов отметил, что молодежь в них «проникнута антиамериканизмом»: с его помощью можно вызвать одобрение, но не удержать внимание к России. Он отметил, что России нужно выступать «с понятных им позиций», но не только поддерживать традиционные ценности, но и говорить о РФ «как о современной стране», говорить о достижениях науки и культуры. Также, по мнению Аликберова, необходимо выстраивать горизонтальное сотрудничество, поскольку совместные проекты не позволят странам-союзникам выступать против России.
Директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев также отметил, что информационное присутствие России в Азии «крайне недостаточное» и системного воздействия на нее нет. Он также поддержал мысль о том, что сеть корпунктов расширять необходимо, но не нужно ограничиваться официальными СМИ. По его мнению, работа должна быть централизована, в том числе и работа с блогосферой и аналитическим сообществом, а также нужно продвигать российские ценности – и здесь надо пользоваться тем, что в Китае пользуются популярностью российские сериалы, фильмы и музыка.