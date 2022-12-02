В Совете Федерации обсудили переориентацию внешней информполитики на Африку и Азию

Историческая память, безусловно, играет большую роль, но далеко на этой памяти не уедешь, сказала директор Института Африки РАН Ольга Абрамова. Она отметила, что в Африке российские СМИ практически полностью отсутствуют, а большая часть присутствующих – это западные СМИ, продвигающие западную повестку. По мнению Абрамовой, акцент нужно делать не на официальных изданиях, а на блогерах, поскольку 65% населения Африки – это молодежь до 25 лет, которая активно пользуется соцсетями, преимущественно местными, а не западными. «Там мы не работаем. То есть нам нужно работать с их социальными сетями, нам нужно покупать – покупать, потому что без денег мы ничего не сделаем, – лидеров общественного мнения, в первую очередь блогеров, которые пользуются там очень большим успехом», – считает Абрамова.