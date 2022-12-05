В Совете Федерации задумались о судьбе посольств недружественных государств

В Совете Федерации задумались о судьбе посольств недружественных государствСенатор Григорий Карасин считает, что Россия могла бы требовать их здания в качестве ответной меры
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предложил ввести в законодательство норму, дающую России право требовать от дипломатических миссий недружественных стран отказаться от использования занимаемых ими зданий в качестве ответной меры на подобные шаги в отношении РФ.
«Против нашей страны применяется изощренный инструментарий по аресту дипломатической собственности. Власти США, например, произвели фактически рейдерский захват ряда российских консульских учреждений в США, незаконно арестованы резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде, консульства в Сан-Франциско и Сиэтле и торговые представительства России», – сказал Карасин на совещании со статс-секретарями министерств и ведомств в Совете Федерации (цитата по «Интерфаксу»).
Правовым основанием для этих решений Вашингтона послужила норма федерального закона США об иностранных миссиях 1982 г., предусматривающая право госсекретаря потребовать от представительства любой страны отказаться от использования недвижимого имущества, когда это необходимо для защиты интересов Америки, утверждает сенатор. «Мы вправе реагировать адекватно. На наш взгляд, это потребует введения аналогичной нормы в российское законодательство в качестве зеркальной меры», – сказал он.
Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 г. приняла пакет антироссийских санкций из-за «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России. Среди прочего Вашингтон закрыл доступ к посольским дачам в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, к генконсульству в Сан-Франциско, а также к помещениям торгпредств России в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Кроме того, 2 апреля 2018 г. по требованию США было закрыто генконсульство России в Сиэтле. Власти РФ объявили решение правительства США о закрытии своей миссии в Сиэтле и еще пяти российских объектов, обладавших неприкосновенностью, противозаконным. Решение о закрытии генконсульства было принято одновременно с выдворением 60 российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Россия при этом осталась собственником закрытых и заблокированных помещений, заявляла представитель МИДа Мария Захарова.
Действующее международное право устанавливает дипломатический иммунитет в отношении помещений, занимаемых дипломатическими представительствами, сообщил «Ведомостям» старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. «Согласно ст. 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., участницей которой является Россия, помещения представительства неприкосновенны. Это означает, что на государстве пребывания лежит обязанность помимо прочего принимать все надлежащие меры для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства», – пояснил он.
Помещения представительства пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий. Единственным исключением из этого правила является отказ государства-собственника от соответствующего иммунитета, утверждает эксперт. Добрынин усомнился в том, что существует вариант реализации законодательной инициативы Карасина, который «не создаст существенное препятствие для нормального, цивилизованного продолжения отношений с другими государствами».
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что отдельно взятая норма, позволяющая блокировать или изымать дипсобственность, может быть неэффективной, «если она не идет в комплексе [с другими мерами]». «Есть люди, которые вкладывали средства в Россию, есть люди, которые хотят с нами работать в условиях жуткого внешнего давления от своих стран. Поэтому любая такая мера не должна быть механической. Мы живем в такой период, когда наше реагирование должно быть максимально эффективным и очень профессиональным», – заявил сенатор «Ведомостям».
Глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко счел инициативу Карасина «логичной» в контексте «[принятия мер против] конкретных объектов и в качестве зеркальной меры», но предостерег от того, чтобы начать «огульно отбирать все дипломатические здания недружественных» государств. «Такой подход осложнил бы возобновление связей [с ними] в случае, когда эта потребность возникнет. Ведь невозможно в таком состоянии существовать десятилетия», – уверен он.
Климов подчеркнул, что в интересах государства сохранять баланс в законодательном регулировании для поддержания инвестиционной привлекательности России. «Нам надо не только дожить до 1 января 2023 г., нам надо, чтобы люди стремились инвестировать в нашу страну сейчас и в будущем. Дьявол в деталях – надо обеспечивать достойный ответ на вызовы, не уменьшив наших возможностей в будущем», – объяснил он.
В подготовке статьи участвовала Анна Вергазова