В Совете Федерации задумались о судьбе посольств недружественных государств

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что отдельно взятая норма, позволяющая блокировать или изымать дипсобственность, может быть неэффективной, «если она не идет в комплексе [с другими мерами]». «Есть люди, которые вкладывали средства в Россию, есть люди, которые хотят с нами работать в условиях жуткого внешнего давления от своих стран. Поэтому любая такая мера не должна быть механической. Мы живем в такой период, когда наше реагирование должно быть максимально эффективным и очень профессиональным», – заявил сенатор «Ведомостям».