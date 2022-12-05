Власти Ирана расформировали «моральный патруль» на фоне протестов

Власти Ирана расформировали «моральный патруль» на фоне протестовНо эксперты утверждают, что о реформах говорить рано
Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери, выступая 3 декабря на разъяснительной встрече по джихаду, заявил, что в стране ликвидировано одно из подразделений так называемой полиции нравов, передает агентство ISNA. Это решение было оглашено на фоне продолжающихся в стране с середины сентября 2022 г. протестов, в которых, по объявленным 3 декабря официальным данным, погибло не менее 200 человек.
Протесты в Иране начались 18 сентября после смерти 22-летней девушки Махсы Амини, задержанной в Тегеране «наставническим патрулем» за «неправильное ношение хиджаба». Официальной причиной смерти стали проблемы девушки с сердцем. При этом, по словам очевидцев, девушку избили представители правопорядка. Родственники Амини утверждают, что у нее не было проблем со здоровьем.
«Патрули Эршада» («наставнические патрули» или «моральные патрули» в переводе с фарси. – «Ведомости») не имеют общего с судебной системой, и они были ликвидированы. <...> Конечно, судебная власть продолжает следить за поведением в обществе», – сказал Монтазери. Главной задачей «наставнических патрулей», которые выделили в отдельную структуру МВД в середине 2000-х, было следить за пристойным внешним видом женщин, а также за одеждой и прическами мужчин.
Генпрокурор Ирана также подтвердил, что вопрос ношения хиджаба в стране сейчас находится в фокусе внимания судебной ветви власти и парламента страны. Но пока ни о каких принятых решениях по нормам, которые требуют от девушек в Иране покрывать голову, не сообщалось. Более того, следить за соблюдением ношения хиджаба имеют право как обычные органы правопорядка, так и представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
При этом, по мнению генпрокурора Ирана, против его страны ведется война с использованием гибридных методов. Он отметил, что если сразу после победы Исламской революции ее противники нацелились решить иранский вопрос военным способом, затем они сделали упор на экономику, культуру и политику, то сегодня противостояние включает в себя и кибервойну. Среди перечисленных неизменных врагов Ирана – США, Британия, Франция, Германия и Израиль, которые действуют при финансовой поддержке некоторых арабских стран.
В иранском пространстве новость об отмене «наставнических патрулей» привлекла гораздо меньше внимания, чем за рубежом, говорит доцент Университета Ноттингема в Малайзии и консультант ПИР-центра Юлия Рокнифард. На ее взгляд, называть это решение фундаментальным сдвигом нельзя. При этом обязательное ношение хиджаба в Иране существовало и до появления в стране «наставнических патрулей», и тогда их функции выполняли другие органы правопорядка. Сейчас же в стране эти функции остаются за обычной полицией, близким к КСИР ополчению Басидж, а также никуда не исчезает и социальное давление, говорит Рокнифард. Ни о каких реформах в отношении ношения хиджаба в Иране речи пока не идет, добавляет она. Власти страны так и не приняли однозначного решения, что им делать с продолжающимися протестами, но снять недовольство одним подобным решением явно у них не получится, добавляет эксперт. По ее оценке, нынешняя уступка может быть расценена как «слишком мало и слишком поздно». Идущие в стране протесты эксперт называет значительным скачком вперед по сравнению с прошлыми по масштабу и организованности протестующих, которые не боятся выступать в том числе и против лично аятоллы Али Хаменеи.
Решение об отмене одного из подразделений полиции нравов может свидетельствовать о понимании властями Ирана ошибочности своего прежнего курса, говорит главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко. Принципиальность решения об отмене патрулей полиции нравов кроется в том, что эта уступка касается не только политики, но и религии, считает эксперт. Теперь же наблюдателям важно понять, было ли упомянутое решение отдельным эпизодом или в Иране наблюдается тренд на ослабление центральной власти, добавляет он.