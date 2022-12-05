Власти Ирана расформировали «моральный патруль» на фоне протестов

В иранском пространстве новость об отмене «наставнических патрулей» привлекла гораздо меньше внимания, чем за рубежом, говорит доцент Университета Ноттингема в Малайзии и консультант ПИР-центра Юлия Рокнифард. На ее взгляд, называть это решение фундаментальным сдвигом нельзя. При этом обязательное ношение хиджаба в Иране существовало и до появления в стране «наставнических патрулей», и тогда их функции выполняли другие органы правопорядка. Сейчас же в стране эти функции остаются за обычной полицией, близким к КСИР ополчению Басидж, а также никуда не исчезает и социальное давление, говорит Рокнифард. Ни о каких реформах в отношении ношения хиджаба в Иране речи пока не идет, добавляет она. Власти страны так и не приняли однозначного решения, что им делать с продолжающимися протестами, но снять недовольство одним подобным решением явно у них не получится, добавляет эксперт. По ее оценке, нынешняя уступка может быть расценена как «слишком мало и слишком поздно». Идущие в стране протесты эксперт называет значительным скачком вперед по сравнению с прошлыми по масштабу и организованности протестующих, которые не боятся выступать в том числе и против лично аятоллы Али Хаменеи.