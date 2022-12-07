США не хотят помогать Украине отвоевывать Крым

США не хотят помогать Украине отвоевывать КрымВашингтон впервые публично обозначил границы поддержки Киева
Вашингтон помогает Киеву вернуть территории, занятые Россией после 24 февраля. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на конференции The Wall Street Journal CEO Council Summit. Эта позиция перекликается с непубличными предложениями представителей США президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от жесткой позиции по возвращению Крыма и быть «более реалистичным». О них со ссылкой на дипломатические источники 14 ноября сообщала WSJ в контексте визита советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана в Киев (он состоялся 4 ноября).
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