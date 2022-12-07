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США не хотят помогать Украине отвоевывать Крым

Вашингтон впервые публично обозначил границы поддержки Киева
Илья Лакстыгал
«Наше внимание сосредоточено на том, чтобы продолжать делать то, что мы делали, а именно убедиться, что Украина имеет в своих руках то, что ей нужно для самозащиты, чтобы дать отпор России, чтобы вернуть территорию, которая была занята с 24 февраля», – сказал Блинкен / SAUL LOEB / AFP

Вашингтон помогает Киеву вернуть территории, занятые Россией после 24 февраля. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на конференции The Wall Street Journal CEO Council Summit. Эта позиция перекликается с непубличными предложениями представителей США президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от жесткой позиции по возвращению Крыма и быть «более реалистичным». О них со ссылкой на дипломатические источники 14 ноября сообщала WSJ в контексте визита советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана в Киев (он состоялся 4 ноября).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных