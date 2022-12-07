США не хотят помогать Украине отвоевывать Крым

«Наше внимание сосредоточено на том, чтобы продолжать делать то, что мы делали, а именно убедиться, что Украина имеет в своих руках то, что ей нужно для самозащиты, чтобы дать отпор России, чтобы вернуть территорию, которая была занята с 24 февраля», – сказал Блинкен / SAUL LOEB / AFP