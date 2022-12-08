Владимир Путин ответил правозащитникам на вопросы о спецоперации

Общественник Светлана Маковецкая призналась, что собирается задать президенту, по ее словам, «несогласованный» вопрос: «Вы можете пообещать, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие?» Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает. «Если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены», – добавил он. Путин поспешил успокоить: «Мы с ума не сошли. Мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они в более продвинутом и современном виде находятся, чем у любой другой ядерной страны».