Владимир Путин ответил правозащитникам на вопросы о спецоперации

Владимир Путин ответил правозащитникам на вопросы о спецоперацииВторой волны мобилизации не будет, а Россия «отдает себе отчет в том, что такое ядерное оружие»
Ежегодную встречу со своим Советом по правам человека (СПЧ) Владимир Путин начал с предупреждения, что большой блок вопросов будет посвящен спецоперации. «Важно, что вы продолжаете разоблачать преступления нацистского режима, который утвердился в соседней стране», – охарактеризовал он деятельность СПЧ в 2022 г. В следующем году исполняется 75 лет со дня подписания Всеобщей декларации прав человека, напомнил председатель СПЧ Валерий Фадеев. Этот важный для построения нового миропорядка документ, подписанный после Второй мировой войны, по мнению Фадеева, сейчас «часто используется Западом для навязывания своих ценностей».
Российские власти много раз говорили, что эти ценности их не устраивают. «Западная концепция прав и свобод основана на понимании человека как автономного индивида. Но для многих народов и цивилизаций, для большинства, индивидуализм не является главной ценностью. Национальные модели должны учитывать религиозную, историческую, культурную специфику», – заметил он. Фадеев обратил внимание, что есть и другие, региональные, документы о правах человека, например Африканская или Каирская хартии и декларации: там «зафиксирован в том числе свой взгляд на семейные ценности, и это, конечно, традиционные семейные ценности». А в Россия 9 ноября президент сам подписал указ об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
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На встрече Путин с СПЧ говорили о преступлениях в соседней стране. К примеру, говоря о теме увековечения памяти жертв политических репрессий, Фадеев сообщил, что продолжается работа по созданию музея на Бутовском полигоне (в 1937–1938 гг. чекисты проводили там расстрелы репрессированных). И Путин вполне согласился с важностью этой работы, уточнив, что в этом есть важная государственная задача.
«Что касается увековечения памяти жертв политических репрессий, мы не должны забывать и про эту работу – ни в коем случае, – сказал он. – Это сложная страница в нашей истории, история такая, какая она есть, здесь ничего нельзя замалчивать». Главное же, «нельзя позволять использовать [эту страницу истории] в качестве инструмента для борьбы с Россией вообще и особенно сегодня в частности»: «Мы, объективно оценивая все, что было в нашей истории, должны соответствующим образом реагировать».
Но на данном витке истории и Путина, и участников совещания интересовали другие вопросы. К примеру, Фадеев ссылался уже на нового члена СПЧ – военкора Александра Коца, рассказывая, что в зоне боевых действий есть люди, которым за четыре месяца «вообще ничего не начислено [положенных федеральных выплат мобилизованным], кому-то не пришли региональные доплаты». Путин отметил, что решать эти вопросы – «святая обязанность всех руководителей <...> и общественных организаций тоже». При этом, комментируя бытовые условия военнослужащих, верховный главнокомандующий сообщил, что дополнительного призыва в ближайшее время не будет. По его словам, из 300 000 сейчас только 150 000 находятся в зоне проведения специальной военной операции, из них 77 000 – непосредственно в боевых подразделениях, а остальные выполняют функции войск территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку в учебных центрах Минобороны.
«В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», – сказал Путин. О еще одной снабженческой проблеме президенту доложил сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов: он рассказал о нехватке перевязочных материалов у полевых хирургов в зоне военной спецоперации. Путин пообещал обратить на это внимание Минобороны.
Член СПЧ, уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила президенту о слухах про концлагеря для дезертиров. Путин опроверг их существование, но признал, что дезертиры были, хотя это явление и не носит массовый характер. Но президент их в чем-то понимает: «Ведь человек, который попадает в зону боевых действий из мирной жизни, даже после подготовки, – он не может не испытывать определенных чувств, присущих абсолютно нормальному человеку». Вместе с тем «подавляющее большинство из этих [пойманных] людей добровольно возвращаются для несения боевой службы». По словам Мерзляковой, на фронт люди идут благодаря «сильнейшей информационной составляющей» в работе с военной спецоперацией.
Президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия» Евгений Мысловский рассказал о военных преступлениях со стороны Украины и заявил, что «люди ждут результатов». Путин в ответ заявил, что уже значимым результатом военной операции для России является присоединение к стране новых территорий. «Азовское море стало внутренним морем РФ. Петр I еще боролся, чтобы выйти к Азовскому морю. И самое главное – это люди, которые проживают на этих территориях», – сказал он. Мысловский уточнил, что под результатом он имел в виду наказание военных преступников, но все же поинтересовался, долго ли еще будет идти спецоперация. «Что касается длительного процесса результатов СВО, то, конечно, это длительный процесс может быть», – признал Путин.
Общественник Светлана Маковецкая призналась, что собирается задать президенту, по ее словам, «несогласованный» вопрос: «Вы можете пообещать, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие?» Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает. «Если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены», – добавил он. Путин поспешил успокоить: «Мы с ума не сошли. Мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они в более продвинутом и современном виде находятся, чем у любой другой ядерной страны».