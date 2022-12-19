Российские предложения по безопасности сохраняют актуальность

Российские предложения по безопасности сохраняют актуальностьВыдвинутые год назад Москвой инициативы не были восприняты всерьез США, что привело к началу СВО
Чуть больше года назад – 15 декабря 2021 г. – Россия передала США проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО. Спустя два дня, 17 декабря 2021 г., российское внешнеполитическое ведомство на своем официальном сайте опубликовало проекты договоров.
Они, в частности, содержали отказ от расширения НАТО на восток, включая Украину, и возвращение военной инфраструктуры альянса к состоянию, которое существовало на момент 1997 г. – первого раунда расширения альянса. Отказ от удовлетворения всех российских требований стал прологом к нынешнему кризису международных отношений.
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