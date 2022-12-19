Российские предложения по безопасности сохраняют актуальность

Чуть больше года назад – 15 декабря 2021 г. – Россия передала США проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО. Спустя два дня, 17 декабря 2021 г., российское внешнеполитическое ведомство на своем официальном сайте опубликовало проекты договоров.