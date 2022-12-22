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Военные расходы стран НАТО вырастут в 2023 году на 13% и приблизятся к $1,3 трлн

Страны так называемого санитарного кордона вокруг России увеличат их на 60%
Александр Соколов Алексей Никольский
Расходы бюджета России на национальную оборону на 2023 г. заложены на уровне $75 млрд, что в 18 раз меньше, чем у НАТО / Thomas SAMSON / AFP

Военные расходы стран НАТО вырастут в 2023 г. на 13% и приблизятся к $1,3 трлн. Страны так называемого санитарного кордона вокруг России увеличат их на 60%, следует из оценки «Ведомостей».

Президент США Джо Байден должен в ближайшее время подписать военный бюджет страны на 2023 г. в размере $858 млрд. Военные расходы всех стран НАТО вырастут в 2023 г. на 12,7% и достигнут $1,34 трлн, подсчитали «Ведомости» на основе военных смет и официальных заявлений чиновников стран альянса. На общем фоне выделяются государства так называемого санитарного кордона вокруг России, которые за восемь лет удвоили свои траты, а в 2023 г. планируют нарастить их еще на 60%.

Рост трат

Военный бюджет США на 2023 г. был одобрен конгрессом в размере $858 млрд. В декабре 2021 г. на эти расходы закладывали $768 млрд, т. е. рост составил почти $90 млрд (+11,7%). В марте администрация Байдена предлагала потратить в будущем году на оборону $773 млрд, но в итоге бюджет значительно вырос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных