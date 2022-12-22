Военные расходы стран НАТО вырастут в 2023 году на 13% и приблизятся к $1,3 трлн

Военные расходы стран НАТО вырастут в 2023 году на 13% и приблизятся к $1,3 трлнСтраны так называемого санитарного кордона вокруг России увеличат их на 60%
Военные расходы стран НАТО вырастут в 2023 г. на 13% и приблизятся к $1,3 трлн. Страны так называемого санитарного кордона вокруг России увеличат их на 60%, следует из оценки «Ведомостей».
Президент США Джо Байден должен в ближайшее время подписать военный бюджет страны на 2023 г. в размере $858 млрд. Военные расходы всех стран НАТО вырастут в 2023 г. на 12,7% и достигнут $1,34 трлн, подсчитали «Ведомости» на основе военных смет и официальных заявлений чиновников стран альянса. На общем фоне выделяются государства так называемого санитарного кордона вокруг России, которые за восемь лет удвоили свои траты, а в 2023 г. планируют нарастить их еще на 60%.
Рост трат
Военный бюджет США на 2023 г. был одобрен конгрессом в размере $858 млрд. В декабре 2021 г. на эти расходы закладывали $768 млрд, т. е. рост составил почти $90 млрд (+11,7%). В марте администрация Байдена предлагала потратить в будущем году на оборону $773 млрд, но в итоге бюджет значительно вырос.