Руководство МИДа вместе с Минэком обсудит поворот с запада на восток

Руководство МИДа вместе с Минэком обсудит поворот с запада на востокДипломаты должны помочь российскому бизнесу в дружественных странах
Как сообщил «Ведомостям» источник в правительстве, 27 декабря состоится заседание коллегии МИДа c приглашением руководства Минэка, торгпредств, Российского экспортного центра (РЭЦ) и представителей госкомпаний. Ее проведение анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 декабря на форуме «Примаковские чтения».
«До конца декабря мы проведем совместное заседание коллегии МИДа и Министерства экономического развития ровно по вопросам, которые касаются перепрофилирования наших внешнеэкономических дел под углом зрения координации посольств, торгпредств, представительств Российского экспортного центра в соответствующих странах, представительств наших крупных государственных компаний», – сказал тогда Лавров. По его словам, сейчас дипломатов переводят с европейского на восточное и азиатское направление, также приоритет имеют СНГ, Африка и Латинская Америка.
На коллегии планируется обсудить вопросы адаптации российской экономики к новым условиям, развития сотрудничества в рамках ЕАЭС, переориентации российского экспорта на рынки дружественных стран, замещения санкционного импорта, защиты внутреннего рынка, пояснил «Ведомостям» представитель Минэка.
Также в повестке вопросы координации деятельности представительств России за рубежом, продолжил он. «Выстраивание новых логистических цепочек приводит к увеличению стоимости транспортных расходов, что делает российскую продукцию менее рентабельной. Из-за высокой загруженности транспортных сетей и погранпереходов остро стоит вопрос создания новых транспортных коридоров, – сказал собеседник. – Среди других вызовов, которые отмечает бизнес, сложности с осуществлением банковских транзакций и с заключением контрактов в национальных валютах. Также фиксируем выросший запрос со стороны отечественных производителей на применение защитных мер в отношении импортируемых товаров».