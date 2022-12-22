Руководство МИДа вместе с Минэком обсудит поворот с запада на восток

Также в повестке вопросы координации деятельности представительств России за рубежом, продолжил он. «Выстраивание новых логистических цепочек приводит к увеличению стоимости транспортных расходов, что делает российскую продукцию менее рентабельной. Из-за высокой загруженности транспортных сетей и погранпереходов остро стоит вопрос создания новых транспортных коридоров, – сказал собеседник. – Среди других вызовов, которые отмечает бизнес, сложности с осуществлением банковских транзакций и с заключением контрактов в национальных валютах. Также фиксируем выросший запрос со стороны отечественных производителей на применение защитных мер в отношении импортируемых товаров».