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Руководство МИДа вместе с Минэком обсудит поворот с запада на восток

Дипломаты должны помочь российскому бизнесу в дружественных странах
Владимир Кулагин Илья Лакстыгал
Грядущее совещание может стать реальным шагом в переориентации внешнеэкономической и дипломатической деятельности на восток / Максим Стулов / Ведомости

Как сообщил «Ведомостям» источник в правительстве, 27 декабря состоится заседание коллегии МИДа c приглашением руководства Минэка, торгпредств, Российского экспортного центра (РЭЦ) и представителей госкомпаний. Ее проведение анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 декабря на форуме «Примаковские чтения».

«До конца декабря мы проведем совместное заседание коллегии МИДа и Министерства экономического развития ровно по вопросам, которые касаются перепрофилирования наших внешнеэкономических дел под углом зрения координации посольств, торгпредств, представительств Российского экспортного центра в соответствующих странах, представительств наших крупных государственных компаний», – сказал тогда Лавров. По его словам, сейчас дипломатов переводят с европейского на восточное и азиатское направление, также приоритет имеют СНГ, Африка и Латинская Америка.

На коллегии планируется обсудить вопросы адаптации российской экономики к новым условиям, развития сотрудничества в рамках ЕАЭС, переориентации российского экспорта на рынки дружественных стран, замещения санкционного импорта, защиты внутреннего рынка, пояснил «Ведомостям» представитель Минэка.

Также в повестке вопросы координации деятельности представительств России за рубежом, продолжил он. «Выстраивание новых логистических цепочек приводит к увеличению стоимости транспортных расходов, что делает российскую продукцию менее рентабельной. Из-за высокой загруженности транспортных сетей и погранпереходов остро стоит вопрос создания новых транспортных коридоров, – сказал собеседник. – Среди других вызовов, которые отмечает бизнес, сложности с осуществлением банковских транзакций и с заключением контрактов в национальных валютах. Также фиксируем выросший запрос со стороны отечественных производителей на применение защитных мер в отношении импортируемых товаров».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных