Военная спецоперация заставила отказаться от урбанистических проектов для городского электората

Некоторым регионам удастся «аккуратно» выйти из этой ситуации, если урбанистика важна не сама по себе, а как составляющая большой стратегии развития, считает политолог Евгений Минченко. «Например, у Мазура в Томской области один из ключевых объектов – это вузовский хаб, у [губернатора Владислава] Шапши в Калуге похожая история – создаются кампусы. Это доступная среда не только для жителей, но и для приезжающих студентов, ученых, это важный элемент большого развития», – отмечает он.