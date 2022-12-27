Военная спецоперация заставила отказаться от урбанистических проектов для городского электората

Военная спецоперация заставила отказаться от урбанистических проектов для городского электоратаИм важнее сохранять важные для граждан социальные проекты, говорится в итоговом докладе «Минченко консалтинга»
Начало специальной военной операции (СВО) и введенные в связи с ней санкции Запада, а также частичная мобилизация 21 сентября переформатировали политический контекст регионального управления, следует из итогового доклада «Минченко консалтинга» об антикризисных стратегиях глав субъектов Федерации. Среди основных вызовов, с которыми столкнулись губернаторы в 2022 г., – высокая неопределенность, отсутствие ресурсов на инновационные проекты, кризис урбанистики, риск нарастания внутриэлитных конфликтов, говорится в докладе.
На этом фоне единый день голосования, в том числе губернаторские выборы, прошел «строго по референдумному» сценарию, а оппозиционные партии, особенно КПРФ, показали существенное снижение результативности. В России сложилась новая политическая конфигурация, которую можно охарактеризовать тремя ключевыми решениями: референдумами о вхождении в состав страны четырех новых регионов, объявлением частичной мобилизации, которое вовлекает в повестку СВО все общество, а также введением военного положения в присоединенных территориях.
Большинство регионов в условиях санкций будут вынуждены направлять «львиную долю» своих средств на базовые социальные статьи расходов – здравоохранение и образование. Это становится условием политической стабильности и у губернаторов будет еще меньше возможностей изыскивать дополнительные средства на какие-либо долгосрочные инвестиционные проекты, утверждается в докладе. «Инерционность экономического управления практически неизбежна: главам регионов будет намного сложнее анонсировать какие-либо инновационные проекты, способные дополнить бюрократическое позиционирование», – считают эксперты «Минченко консалтинга».
В качестве примеров такого тренда приводятся запросы на поддержку строительства новых мостов во время предвыборных кампаний врио губернаторов Томской (Владимир Мазур) и Ярославской (Михаил Евраев) областей. В ряде регионов будет происходить оптимизация расходов, политическая ответственность за которую ляжет на глав регионов, говорится в докладе. Ранее один из губернаторов, который пойдет на перевыборы в 2023 г., говорил, что из-за СВО ряд инфраструктурных проектов рискует сдвинуться «вправо» и власти оценивают, какие нужно выполнить в первую очередь.
Еще один тренд, который выделяют эксперты, связан с кризисом урбанистических проектов. Их развитие позволяло привлечь на сторону губернаторов городской электорат, который традиционно более скептичен по отношению к властям. По мнению экспертов, в условиях жесткой экономии бюджетов проекты благоустройства едва ли будут приоритетными. Вполне вероятна деградация городской среды вместе с сокращением элементов постиндустриальной экономики потребления из-за санкций Запада, говорится в докладе «Минченко консалтинга».
Некоторым регионам удастся «аккуратно» выйти из этой ситуации, если урбанистика важна не сама по себе, а как составляющая большой стратегии развития, считает политолог Евгений Минченко. «Например, у Мазура в Томской области один из ключевых объектов – это вузовский хаб, у [губернатора Владислава] Шапши в Калуге похожая история – создаются кампусы. Это доступная среда не только для жителей, но и для приезжающих студентов, ученых, это важный элемент большого развития», – отмечает он.
В докладе отмечается увеличение риска нарастания внутриэлитных противоречий из-за «сокращения экономической ренты» и «конкуренции за бюджетные подряды и субсидии». Политолог Илья Гращенков связывает обострение противоречий внутрирегиональных элит с сохранением модели рыночной экономики при одновременном санкционном давлении и уходе из России большого числа инвесторов. «Из-за проблем в экономике усилилась коллаборация крупного регионального бизнеса и губернаторов, так как только главы регионов могут помочь им получить финансовую поддержку федерального центра», – говорит он.
Придав губернаторам полномочий, но не дав им бюджета на их реализацию, федеральный центр активировал работу глав регионов, считает Гращенков. При этом эксперт считает, что рано говорить о повсеместной заморозке проектов по городскому благоустройству. «В Белгородской области открыли парк с велодорожками. В Тамбове очень активно власти занимаются урбанистикой. Логично, что какая-то переориентировка есть, но везде надо смотреть конкретно», – подчеркнул он.
Большинство губернаторов после начала СВО, безусловно, предпочли сосредоточиться на социально-экономических вопросах, считает Гращенков. Экономика российских регионов неоднородна, поэтому возросла роль губернаторов в антикризисном менеджменте. Антикризисный штаб по вопросам противостояния санкциям был создан практически в каждом регионе, но тематика СВО не стала «общим знаменателем».
По словам политолога Михаила Виноградова, пандемия (аналогию с ней по уровню нагрузки на систему приводят эксперты) не усилила «политическую субъективность» губернаторов, так как они были вынуждены от своего имени оформлять решения, которые принимались федеральными структурами и Роспотребнадзором. Уровень влияния губернаторов на решения по боевым действиям еще ниже, чем по пандемии, считает он.
Мэр Москвы Сергей Собянин минимизировал PR-освещение своего участия в мероприятиях, связанных со спецоперацией, и сосредоточился на социально-экономической проблематике столицы. В такой же парадигме воспроизводится повестка спецоперации – в рамках проектов помощи Москвы регионам Донбасса по вопросам восстановления инфраструктуры и направления столичных коммунальщиков. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, наоборот, активно продвигает политическую повестку СВО и взял на себя ответственность за восстановление Мариуполя.
Оба подхода содержат в себе свои плюсы и минусы, говорится в докладе «Минченко консалтинга». «Деполитизированные» губернаторы минимизируют риски претензий со стороны жителей регионов из-за возможных проблем с экономикой, они демонстрируют приоритет вопросов благосостояния и стабильности. В таком случае главы регионов лучше отвечают на запрос стабилизации, борьбы с последствиями санкций и помощи мобилизованным.
В подготовке статьи участвовала Анна Вергазова