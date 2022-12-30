Отношения России и Евросоюза деградировали до уровня ранних этапов холодной войны

Еще в феврале главы ключевых стран ЕС – президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц – курсировали между Москвой и Киевом в надежде не допустить столкновения двух стран: безуспешно. В конце октября, спустя восемь месяцев боевых действий, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, в честь которого еще недавно был назван один из планов реанимации минских соглашений, констатировал: украинский кризис вызвал «эпохальный разрыв» отношений Москвы и Берлина.