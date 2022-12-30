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Отношения России и Евросоюза деградировали до уровня ранних этапов холодной войны

Главным партнером России в этой ситуации становится Китай
Илья Лакстыгал Владимир Кулагин
Можно говорить о беспрецедентном кризисе доверия в отношениях ЕС и России / Владимир Сергеев / РИА Новости

Отношения России и Евросоюза (ЕС) после начала специальной военной спецоперации – не без участия США – деградировали до уровня ранних этапов холодной войны. Безальтернативным партнером России в этой ситуации стал Китай, хотя формального союза между двумя странами до сих пор не заключено.

Эпохальный разрыв

Еще в феврале главы ключевых стран ЕС – президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц – курсировали между Москвой и Киевом в надежде не допустить столкновения двух стран: безуспешно. В конце октября, спустя восемь месяцев боевых действий, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, в честь которого еще недавно был назван один из планов реанимации минских соглашений, констатировал: украинский кризис вызвал «эпохальный разрыв» отношений Москвы и Берлина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных