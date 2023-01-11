Новый закон о занятости вводит специальные меры поддержки для участников СВО

У ветеранов боевых действий в Афганистане реальных льгот в 1990-х не было, говорит лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич. В 1993 г. был принят закон о ветеранах, но для того, чтобы выполнить его, «нужно было на тот момент два с половиной бюджета страны», отметил он. «Ветераны жили, как могли. Все что было — выживание и самодеятельность на уровне организаций. Все что выделялось — это пять рублей командиру полка, чтобы дать телеграмму, что ваш сын погиб», — сказал он «Ведомостям».