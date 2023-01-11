Новый закон о занятости вводит специальные меры поддержки для участников СВО

Новый закон о занятости вводит специальные меры поддержки для участников СВООни могут быть востребованы в мобилизационной экономике
Проект новой редакции закона «О занятости населения в РФ» внесен в Госдуму 11 января. Он вводит категории самозанятых, а также «платформенно занятых», в том числе таксистов и курьеров, и граждан, находящихся под риском увольнения. Проект внесли пять сенаторов, в том числе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и ее первый заместитель Андрей Турчак (оба – «Единая Россия»), а также пять депутатов Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным («Единая Россия»). «Ведомости» ознакомились с документом. Предыдущая версия закона «О занятости населения в РФ» была принята в 1991 г., с того времени рынок труда «претерпел значительные изменения», говорится в пояснительной записке.
Специальные меры поддержки в сфере занятости, в частности, вводятся для бывших участников специальной военной операции (СВО). «К дополнительным мероприятиям государственной политики в сфере занятости отнесены мероприятия, <...> направленные на <…> содействие занятости гражданам, которые окончили прохождение военной службы по мобилизации или военной службы по контракту, <…> а также гражданам, относящимся к членам их семьи», — говорится в тексте законопроекта. Кроме того, жены или мужья военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, согласно документу, «при прочих равных условиях имеют преимущественное право поступления на работу на государственные и муниципальные унитарные предприятия».
Законопроект «создает правовую основу» для других актов, сообщил «Ведомостям» один из авторов, замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Например, на основе норм новой редакции закона могут быть разработаны программы по содействию трудоустройства членов семьи участников СВО, говорит он. Эти меры поддержки можно оформить в виде постановлений правительства, уточнил депутат.
«Речь идет о квотировании рабочих мест, либо использовании средств социального контракта. Например, если участник СВО прекращает деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, то его семья может перепрофилировать бизнес. Его семья может это сделать, поскольку часть средств социального контракт распределяется через службу содействия занятости», — заявил Исаев. Кроме того, могут быть созданы специальные программы по повышению квалификации, переобучению тех, кто вернулся с СВО. «Мы выдаем основание для их принятии. В законе о занятости соответствующих действующих норм не было, и это будет распространяться на участников всех боевых действий», — подчеркнул он.
«Наша инициатива заменит закон, который работает с начала 1990-х гг. Его задача – быть более современным и гибким, – заявила «Ведомостям» сенатор, замсекретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова. – В нем предусмотрены теперь механизмы, отвечающие нынешним жизненным ситуациями».
Что важно, проектом закона в отдельную категорию выделены военные, бывшие участники спецоперации, и члены их семей, отмечает Лантратова: «И это очередной шаг в создании системы поддержки наших ребят, дополнительные возможности для их «мягкого» возвращения в мирную жизнь». Партия уже вела работу в этом направлении, отмечает она: законодательство корректировали в течение 2022 г., предусмотрев квоты для детей военных в вузах, кредитные каникулы, сохранение рабочих мест за мобилизованными и т.д.
Но этим «социальные» поправки в новой редакции закона не ограничиваются.
«Например, теперь предусматривается возможность коротких подработок даже в том случае, если человек стоит на учете в службе занятости, и большие возможности по поддержке граждан», – отмечает Лантратова. Большой блок касается образования и молодежи (14-35 лет). Предполагается учитывать потребность рынка труда в контрольных цифрах приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и т.д.
Для того, чтобы стимулировать работодателей брать молодежь на работу, Белый дом отдельно установит порядок предоставления мер поддержки, отметила она. А для молодых людей будет прописано право на их соцгарантии наравне с теми, кто впервые ищет работу даже в том случае, если до этого они трудились в свободное от учебы время.
Сегодня востребованность бывших военных на рынке труда высокая, отмечает профессор Финансового университета Павел Разов. «Как только [против России] стали вводить санкции, то появился ориентир на импортозамещение. Возможностей, по которым военнослужащие могут проявить себя на рынке труда с технической, инженерной или управленческой точки зрения, стало больше», — говорит он. Бывшие военные могут найти рабочие места, например, в сфере логистики, производства, сельского хозяйства, а также на оборонных ремонтных заводах, считает эксперт.
«В условиях перехода экономики на военные рельсы, а сейчас экономика мобилизуется из-за санкционного давления и внешних угроз, специалисты из вооруженных сил становятся востребованными. На рынке появляется упор на ВПК», — заявил Разов «Ведомостям». Люди, побывавшие в экстремальных ситуациях, более адаптированы к изменяющимся условиям, к нестабильному рынку, отмечает он. В этих условиях востребованы навыки быстрого анализа ситуации и способность быстро и обоснованно принимать решения, которые у них есть.
Время, когда граждане возвращались после участия в конфликтах на территории Афганистана и Чечни, было «совершенно другим» — тогда человек в погонах воспринимался практически как угроза, утверждает Разов. «Сейчас совершенно другие условия, раньше люди ведь даже скрывали скрывали свое участие в боевых действиях. Теперь же это особая категория. Если нет психических отклонений, то на рынке труда к участникам военных действий относятся положительно», — отметил профессор Финансового университета.
У ветеранов боевых действий в Афганистане реальных льгот в 1990-х не было, говорит лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич. В 1993 г. был принят закон о ветеранах, но для того, чтобы выполнить его, «нужно было на тот момент два с половиной бюджета страны», отметил он. «Ветераны жили, как могли. Все что было — выживание и самодеятельность на уровне организаций. Все что выделялось — это пять рублей командиру полка, чтобы дать телеграмму, что ваш сын погиб», — сказал он «Ведомостям».