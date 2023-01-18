Уголовное дело сына красноярского губернатора Усса может осложнить его переизбрание

Уголовное дело сына красноярского губернатора Усса может осложнить его переизбраниеСкандал способен смутить часть избирателей, но не элиты, полагают эксперты
Скандал с уголовным преследованием сына губернатора Красноярского края Александра Усса «разогревает ситуацию» перед концом срока его полномочий в сентябре 2023 г., хотя непосредственно на карьерных перспективах главы региона может и не сказаться, считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Сейчас главный вызов связан с тем, что окончание срока полномочий Усса будет осенью. В другой ситуации инцидент с сыном был бы не так заметен, но сейчас надо принимать решение – оставлять его на новый срок или заменять», – заявил он «Ведомостям».
Артем Усс был задержан 17 октября в аэропорту Милана по запросу США. Помимо него были задержаны россияне Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков, а также граждане Венесуэлы — нефтетрейдеры Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото. Минюст США обвиняет их в уклонении от санкций и отмывании денег. В случае признания вины им грозит до 30 лет лишения свободы. 25 октября генпрокуратура Милана сформулировала обвинительный акт для экстрадиции Усса, но миланский суд пока не принял решения об экстрадиции.
После задержания в Милане уголовное дело в отношении Усса-младшего было возбуждено и в России. Его обвинили в легализации денежных средств организованной группой в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ), после чего Мещанский райсуд Москвы заочно арестовал его на два месяца. 16 января Усс-младший попросил об экстрадиции в Россию. Российская сторона направила в суд Милана соответствующий запрос наряду с США, сообщал ТАСС. По данным агентства, решение по этому вопросу отложено, поскольку адвокаты россиянина в настоящее время выясняют, по каким статьям и в каких условиях будет судиться их подзащитный в случае выдачи США.
Уголовное дело в России могло быть возбуждено только с целью экстрадиции подозреваемого в РФ, предполагает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Похоже на то, что если он окажется в России, дело оперативно будет пересмотрено, и на то, что в этом был изначальный расчет. Система заинтересована в сплочении элит, и для этого не стоит давить на больные точки губернаторов», – сказал он «Ведомостям».
Политолог Сергей Комарицын сомневается в вероятности экстрадиции Усса-младшего в Россию. Он напомнил, что экс-глава красноярской строительной компании «Реставрация» Николай Коваленко, уголовное дело против которого было возбуждено еще осенью 2018 г., так и не был выдан Италией России. «Это было давно, до международного обострения [весной 2022 г.], и не было связано с какими-либо санкциями. Италия неохотно выдает даже в таком случае, и можно сомневаться, что в этот раз будет как-то по-другому», – полагает Комарицын.
При разрешении экстрадиционных запросов применяются следующие основные критерии: ясность и обоснованность запроса (при этом фактическая обоснованность обвинения не входит в предмет проверки), предоставление запрашивающим государством необходимых гарантий соблюдения прав обвиняемого после выдачи, в том числе – гарантии нерасширения объема обвинения по сравнению с указанным в запросе, соблюдение принципа double criminality (деяние, инкриминируемое обвиняемому в запрашивающем государстве, должно быть также преступным по законодательству государства, разрешающего запрос о выдаче), а также отсутствие признаков преследования обвиняемого по ненадлежащим мотивам, не связанным с целями правосудия (политическим, коррупционным и т. п.), перечисляет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант.
Если государство, разрешающее запрос, приходит к выводу о несоблюдении любого из этих критериев, оно отказывает в выдаче запрашиваемого лица, отмечает он.
«Если обвиняемый не возражает против выдачи в запрашивающее государство и отсутствуют основания для сомнений в добровольности этого его желания, то проверка запроса существенно облегчается, но его соответствие формальным критериям все равно проверяется. При конкуренции экстрадиционных запросов разных государств в отношении одного и того же лица учитываются очередность их поступления, характер и тяжесть обвинений, степень обоснованности запросов. Может также учитываться степень соблюдения принципа верховенства права в каждом из запрашивающих государств», – сообщил Клювгант. В результате проверки один из запросов может быть удовлетворен, но возможно и отклонение обоих.
В России Уссу-младшему может грозить до семи лет лишения свободы. Легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, относится к категории тяжких преступлений, говорит эксперт. «Ч. 4 ст. 174 УК предусматривает наличие квалифицирующих признаков: особо крупный размер – более 6 млн руб. или совершение преступления организованной группой. Наличие хотя бы одного из этих признаков тоже должно быть доказано», – отметил Клювгант.
Даже осуждение Усса-младшего не станет препятствием для его отца к занятию должности губернатора, считает юрист Андрей Примак. «Если рассмотреть вопрос судимости близкого родственника и избрание на государственные должности, то российское законодательство его фактически никак не регулирует. В законе четко определены сведения, когда и при наличии судимости по каким статьям УК РФ человек не сможет стать кандидатом на избираемые должности сам», – сказал он «Ведомостям».
Родители не могут нести юридической ответственности за действия их совершеннолетних вменяемых детей, продолжает Клювгант. Таким образом, формально юридическим основанием ограничения прав родителей наличие у взрослого сына судимости быть не может. «Но это обстоятельство, например, может быть основанием для отвода такого лица от исполнения обязанностей присяжного заседателя. При решении же вопроса о назначении лица на государственную должность, безусловно, должны учитываться и оцениваться его связи, в том числе криминально-коррупционные риски, исходящие от его окружения», – подчеркнул он.
Срок полномочий Усса заканчивается в сентябре 2023 г. В конце 2022 г. в телеинтервью он ушел от прямого ответа о переизбрании, но косвенно подтвердил готовность к участию в выборах, заявив, что будет «работать столько, сколько решат президент и земляки — красноярцы». Комарицын полагает, что скандал с сыном создает для политика эмоциональный дискомфорт, но вряд ли этот фактор станет ключевым для решения о его выдвижении на новый срок. Гращенков уточняет, что ситуация может быть отрицательно воспринята избирателями на фоне общего курса на национализацию элит. Но «далеко не до всех из них эта информация дойдет, чтобы могла на что-то повлиять», добавил он.
На его позиции как члена административной вертикали эта ситуация [с преследованием сына на Западе] принципиально не повлияет, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко и консалтинг» Евгений Минченко. «Скорее применяются усилия, чтобы освободить парня. Насколько я знаю, это вопрос сочувствия и сопереживания. Но тему уже активно качают в соцсетях в Красноярском крае», – сказал он «Ведомостям». «Но Усс опытный аппаратчик с хорошими связями и, возможно, имеет потенциал бороться за сохранение поста, тем более что это один из ключевых регионов страны и неясно, готов ли федеральный центр в текущей форс-мажорной ситуации менять более понятную фигуру на менее понятную», – заявил Виноградов.