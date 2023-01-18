Уголовное дело сына красноярского губернатора Усса может осложнить его переизбрание

Срок полномочий Усса заканчивается в сентябре 2023 г. В конце 2022 г. в телеинтервью он ушел от прямого ответа о переизбрании, но косвенно подтвердил готовность к участию в выборах, заявив, что будет «работать столько, сколько решат президент и земляки — красноярцы». Комарицын полагает, что скандал с сыном создает для политика эмоциональный дискомфорт, но вряд ли этот фактор станет ключевым для решения о его выдвижении на новый срок. Гращенков уточняет, что ситуация может быть отрицательно воспринята избирателями на фоне общего курса на национализацию элит. Но «далеко не до всех из них эта информация дойдет, чтобы могла на что-то повлиять», добавил он.