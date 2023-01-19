Токаев распустил мажилис и назначил досрочные выборы

Согласно конституционной реформе, проведенной после референдума 5 июня 2022 г., 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. Ранее все 100% депутатов выбирались по спискам. В соотношении 50% по спискам на 50 по округам пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. На выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам. Декларировано также упрощение процедуры регистрации партий – регистрационный порог снижен в четыре раза, с 20 000 до 5 000 членов, с 600 до 200 человек сократилась минимальная численность региональных представительств партий.