Токаев распустил мажилис и назначил досрочные выборы

Токаев распустил мажилис и назначил досрочные выборыПрезидент Казахстана хочет укрепления своей легитимности и разрыва с наследием Назарбаева
В Казахстане указом президента Касым-Жомарта Токаева от 19 января распущен мажилис (нижняя палата парламента). Внеочередные выборы палаты назначены на 19 марта 2023 г. Также распущены представительные органы власти областей Казахстана — маслихаты.
В опубликованном заявлении Токаева говорится, что это решение принято после консультаций с председателями обеих палат и премьером в соответствии с Конституцией и итогами референдума, на котором «народ Казахстана поддержал политические преобразования, в том числе направленные на обновление порядка формирования парламента и маслихатов».
Согласно конституционной реформе, проведенной после референдума 5 июня 2022 г., 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. Ранее все 100% депутатов выбирались по спискам. В соотношении 50% по спискам на 50 по округам пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. На выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам. Декларировано также упрощение процедуры регистрации партий – регистрационный порог снижен в четыре раза, с 20 000 до 5 000 членов, с 600 до 200 человек сократилась минимальная численность региональных представительств партий.
Будущим выборам в мажилис Казахстана уже предшествовали внеочередные президентские выборы. На них 20 ноября 2022 г. Токаев победил с 81,3%. Была проведена замена членов сената — их избирают выборщики от регионов, а часть назначается президентом. 12 января первый президент страны Нурсултан Назарбаев был лишен статуса почетного сенатора, а еще раньше, в декабре 2022 г., в мажилис был направлен законопроект о лишении его особого статуса и об изъятии соответствующего пункта из Конституции страны.
Досрочные выборы в мажилис – это часть анонсированной ранее Токаевым и уже частично проведенной постназарбаевской «перезагрузки» политической системы Казахстана, говорит старший научный сотрудник сектора Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин. Определенные изменения политического ландшафта за 2022 г. уже видны – зарегистрирована партия «Республика», которая, очевидно, составит конкуренцию партии «Ак Жол», связанной с опальным зятем Назарбаева Тимуром Кулибаевым. Появляются и другие политические проекты и новые лица, растёт роль женщин, что показали две женщины-кандидата на президентских выборах, говорит Притчин.
Формально существует запрос на более открытую политическую систему с большим представительством бизнеса, в том числе малого, женщин, активистов различных направлений, говорит эксперт. Сам Токаев говорил о том, что нужно создать более «слышащую» нужды населения систему. Но реальное ее открытие будет означать непредсказуемые последствия для управления страной.
«Основная задача сейчас – сформировать парламент, более лояльный Токаеву. Хотя нынешний состав мажилиса поддержал действующего президента после январских событий и в течение всего 2022 г., это всё-таки была структура, подстроенная лично под Назарбаева. Токаев теперь перестраивает ее под себя, он уже переформатировал партию власти и сменил ее название с “Нур-Отана” на “Аманат”», – напоминает Притчин. Глобальная же задача всей «перезагрузки» – порвать с политическим наследием Назарбаева, а для самого Токаева – окончательно дистанцироваться от статуса «преемника», считает эксперт.