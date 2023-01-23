​​В Минфине назвали три варианта решений Запада по замороженным активам

На сегодня в большинстве стран, применивших санкции в отношении России и связанных с ней лиц, как физических, так и юридических, нет законных способов изъять чье бы то ни было имущество в отсутствие доказанной вины в совершении преступления и причинении ущерба, констатировал Горбунов. Но в текущей геополитической ситуации права становится все меньше и все больше неосмотрительной политики, заметил он. В то же время государства, которые рискнут конфисковать активы, создают, прежде всего для себя, дурной прецедент, отметил эксперт: все будут понимать, что соответствующая юрисдикция стала «плохой гаванью для активов и капитала», ей нет доверия и это повлечет отток и переориентацию инвестиций.